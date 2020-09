Els caravanistes avalen a les xarxes el futur aparcament de Sant Joan les Fonts

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha aprovat de manera inicial el projecte per a una àrea d'aparcament d'autocaravanes. L'àrea permetrà pernoctar, hi haurà servei d'aigües brutes, càrrega d'electricitat i servei d'aigües netes. No hi estarà permès fer-hi estades llargues.

El projecte està valorat en 59.997 euros i compta amb una subvenció de fons regionals europeus de 24.795 euros. El projecte va ser aprovat per Decret d'Alcaldia fa unes setmanes.

L'espai on adequaran l'àrea d'aparcament d'autocaravanes està situat en un prat damunt del riu Fluvià i al costat d'un assecador de cartó restaurat que funciona com a miradors del riu, les cases del nucli antic i l'església parroquial.

Fins ara, la zona funcionava com a aparcament d'autocaravanes però sense serveis. En períodes de vacances i caps de setmanes hi ha força autocaravanes. El valor paisatgístic i la tranquil·litat de l'indret són comentats a les pàgines web de relació dels caravanistes.

A la web Cent escapades comenten que des de l'aparcament van poder anar sense caminar gaire i ni tan sols entrar al nucli urbà a l'itinerari Fonts i Verlets, al pont medieval, a les colades de basalt del Boscarró, i a la mostra industrial del Molífondo.

A la web Pasión por el autocaravanismo comenten que els van tractar molt bé i que van poder visitar la resclosa del Molífondo. «És un poble petit amb moltes possibilitats», escriuen.

A la web Park4night expliquen que prop de l'àrea hi ha una zona de pícnic amb barbacoes i lavabos que serveix de lloc d'inici per fer rutes amb bicicleta o senderisme.

A la web Autocaravana viajar en escriuen que després de visitar el monestir i els atractius naturals del poble van anar a esperar el vespre a la Fageda d'en Jordà.

El turisme d'autocaravanes forma part de la política de turisme de l'Ajuntament. Es tracta d'un turisme familiar que si bé no pernocta consumeix i fa ús de les visites guiades i menja als restaurants. La nova àrea està dins del projecte Garrotxa Terra de Volcans.