La Diputació consensua les línies del Pla per a la reactivació econòmica

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident, Pau Presas, es van reunir dimarts amb els agents econòmics i socials més representatius del territori en la segona sessió de la taula de treball per a la reactivació econòmica de la província, que es va posar en funcionament a finals de juliol amb l'objectiu de minimitzar els efectes de la covid-19 i impulsar accions conjuntes que perdurin en el temps.

La trobada va servir per consensuar les línies estratègiques que han de vertebrar el Pla d'Acció per a la Reactivació Econòmica. La voluntat de tots els implicats és optimitzar recursos, evitar duplicitats i fer actuacions transversals immediates en relació amb temes que preocupen els diferents sectors i la ciutadania en general.

Per això, es volen portar a terme actuacions per potenciar la formació i l'assessorament a empresaris i treballadors, reforçar sectors importants al territori, incentivar polítiques d'ocupació, impulsar polítiques per reduir l'escletxa digital, sobretot en l'educació dels infants, o crear parcs públics d'habitatge, entre moltes altres propostes.

També s'ha acordat constituir una taula tècnica de treball, en què cadascuna de les entitats participants en les trobades hi tindrà un interlocutor tècnic permanent amb un ampli coneixement del territori. A patir d'aquestes contribucions, així com de les aportacions que hi puguin fer també agents d'altres entitats o àmbits en temes consultius, es concretaran les accions que es portaran a terme. La Diputació de Girona serà l'organisme encarregat de coordinar aquesta taula tècnica de treball, com a ens local supramunicipal.

La COVID-19 ha tingut i continua tenint un impacte molt negatiu en el territori, i ha afectat no només el sistema econòmic, sinó tota la resta d'àmbits de la societat en general. Tant la Diputació de Girona, mitjançant l'adquisició de material sanitari de tot tipus o avançant en forma de bestreta diferents subvencions, com els diferents agents socials i econòmics, han treballat de manera intensa els últims mesos per donar resposta a les necessitats més immediates. La taula de treball per a la reactivació econòmica de les comarques gironines és un espai creat per projectar-se com una eina de referència a la demarcació no tan sols a curt termini sinó també amb la mirada posada en el llarg termini.