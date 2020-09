L'Ajuntament de Riudaura reforça les antigues escoles

L'Ajuntament de Riudaura ha reforçat l'edifici de les antigues escoles, part del qual ara fa la funció de dispensari mèdic. Segons ha explicat l'alcalde de la localitat, Agustí Llop (ERC), quan feien els accessos a un edifici municipal del mig del poble van detectar un problema a l'edifici i el van solucionar. En concret, van trobar que el mur de delimitació de la parcel·la no complia, perquè no hi havia fonamentació.

La consolidació del mur ha provocat una incorporació de 37.988 euros del romanent del 2019 als comptes d'aquest any. En l'últim ple, van fer l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit.

Des del 2007, quan l'edifici va deixar de fer la funció d'escola perquè n'havien feta una de nova, l'Ajuntament de Riudaura ha fet diferents accions per poder aprofitar l'immoble per a serveis al municipi.

Primer van millorar l'edifici i van renovar la coberta per evitar el deteriorament de l'edifici. Després, van fer un dispensari mèdic a la part de baix. El nou dispensari va ser posat en servei el 9 de novembre de 2018. El dispensari va servir per evitar concentracions de gent a l'edifici de l'Ajuntament on estava ubicat abans.

Ara que l'edifici està consolidat i ben cobert, la idea és anar per reformar el pis de dalt. Hi posaran tancaments hermètics i adequaran el terra, el sostre i les parets. Els accessos al pis superior fa poc que van ser acabats. Un cop feta la reforma, volen repartir-la en tres parts: una per a gent jove, una altra per a gent gran i una última destinada a les entitats. Es tracta d'un projecte valorat en uns 94.000 euros. Per afrontar-lo compten amb un ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. L'alcalde ha explicat que l'ajut està concedit pel 2023.

L'escola de Riudaura és un edifici centenari de dues plantes situat al carrer Joan Castanyer al centre del poble. Es tracta, d'un edifici escolar clàssic als pobles petits.