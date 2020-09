Olot compra autoretrats dels artistes Josep Berga i Boix i Josep Berga i Boada

Els autoretrats del pintor, Josep Berga i Boix (La Pinya, 1837-Olot, 1914) i del seu fill el dibuixant, Josep Berga i Boada (Olot, 1872- Sant Feliu de Guixols,1923) lluiran a les sales que tenen dedicades al Museu de la Garrotxa. El conservador del Museu, Xavier Roura, ha avançat a Diari de Girona que l'autoretrat de Josep Berga i Boix complementarà el bust-retrat que li va fer el seu alumne l'escultor Miquel Blay (Olot,1866-Madrid,1936).

«Són dues imatges similars amb el barret i el posat característics del pintor», ha explicat Roura. L'autoretrat del fill, Josep Berga i Boada mostra el perfil d'un artista escabellat, amb la camisa oberta que fuma un cigarret amb un broquet de canya i mira de reüll. «Ens va molt bé perquè és com vol ser vist i com es representa a si mateix l'autor», ha apuntat Roura.

Els testimonis que van deixar els dos artistes per la posteritat formaven part d'una col·lecció particular, els propietaris de la qual la van posar a la venda. «Va ser una oportunitat que vàrem aprofitar i vàrem poder escollir les peces més interessants per al museu», ha assenyalat Roura. La compra va ser aprovada en l'última Junta de Govern d'Olot.

A més dels autoretrats, el lot adquirit conté setze obres de Josep Berga i Boada de la sèrie il·lustracions de la Gran Guerra feta per encàrrec de la revista Ilustració Catalana entre el 1914 i el 1916.

Es tracta de tres obres finalitzades i tretze dibuixos preparatoris que se sumaran als deu dibuixos definitius i el grup d'esbossos que ja té el museu.