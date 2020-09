El pare de l'alumna positiva de Maristes: «Al cribratge ens van dir que podíem fer vida normal fins que ens truquessin amb els resultats»

El pare de l'alumna de Maristes que va resultar positiva per covid-19 va lamentar ahir les crítiques rebudes per portar la seva filla a l'escola dilluns, i va deixar clar que tota la família va decidir sotmetre's voluntàriament als cribratges massius del barri de Santa Eugènia el dia 11, «per responsabilitat», tot i no tenir símptomes. Allà els van dir que en 24-48 hores els trucarien amb el resultat, i que mentrestant, «podríem fer vida normal». «Com que no ens trucaven, dilluns vam dur la nena a l'escola amb normalitat», explicava el pare. Un cop van saber que la menor era positiva – l'única de la família–, la van recollir al centre per aïllar-la. El pare va lamentar que des de la conselleria s'hagi «culpat els pares d'irresponsables», ja que van seguir les indicacions rebudes, i afegia que «si no hagués dut la nena a fer la PCR, avui estaria a l'escola sense saber-ho, potser contaminant a mig col·legi». També es qüestionava si el cribratge no es podia haver fet «una setmana abans» si el 14 començava el curs. Ahir es van fer PCRs al grup estable de l'alumna, que es troba aïllat i fent classes telemàtiques.