Polèmica a Sant Julià per una moció sobre les ocupacions

JxCat de Sant Julià de Ramis i Medinyà ha lamentat que el vot en contra d'ERC impedís tirar endavant la moció que havien presentat per posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges. Els republicans, tanmateix, argumenten que la moció criminalitzava totes les ocupacions, i recorden que en alguns casos es fan per motius de necessitat i que per tant cal un seguiment per part dels serveis socials. L'alcalde, Marc Puigtió (ERC), ha explicat que, després de rebutjar la proposta de JxCat, està treballant en una nova moció per tal que pugui ser aprovada per consens dels tres grups (ERC, JxCat i PSC, que en aquesta ocasió es va abstenir).



«Incivisme i inseguretat»

JxCat va presentar una moció demanat que s'actuï davant les ocupacions il·legals d'habitatges de tipus delinqüencial i violent. «Les ocupacions aporten incivisme, inseguretat i trencament de la pau social i bona harmonia dels veïns. En aquest moment hi ha força habitatges ocupats sense el consentiment del propietari dins del terme municipal i n'hi hauria més si no fos perquè els veïns i propietaris ho eviten», ha manifestat el regidor de JuntsxCat al consistori, Josep Arbat. En canvi, Puigtió assegura que només hi ha quatre habitatges ocupats en tot el poble, i que els tenen molt controlats perquè no generin problemes de convivència amb les comunitats de veïns.

«Nosaltres volem combatre les màfies organitzades, criminals, delinqüents que fan negoci de l'ocupació. Som garantia de seguretat, convivència i bon veïnatge», ha remarcat Arbat. Puigtió argumenta que els republicans van decidir tombar la moció perquè criminalitzava tots els ocupes i no distingia aquelles famílies que ho fan per necessitat. Tot i això, l'alcalde explica que ja han començat a redactar una nova moció pe dur al proper ple que pugui comptar amb el suport de tots els grups, i que demani als organismes competents que facin el que està a les seves mans per acabar amb aquest problema, com obligar els grans tenidors a posar els pisos buits a lloguer social.