El risc de rebrot a la ciutat de Girona es dispara i ja és el més elevat de Catalunya

El risc de rebrot a la ciutat de Girona segueix sense fre. Ahir ja va sobrepassar Salt –que estava al capdavant de Catalunya des de feia més d'una setmana– i l'índex ja frega els 700 punts. La principal causa d'aquest augment és que es van afegint «amb comptagotes» els positius del cribratge massiu realitzat a finals de la setmana passada. De fet ahir Salut va afirmar que encara faltaven una vintena de proves PCR per analitzar. Fins dilluns havien sortit 177 positius però la xifra encara s'incrementarà més.

L'àrea bàsica de Salut més afectada pel coronavirus és Girona 2, que engloba Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, on es va fer el cribratge per detectar casos asimptomàtics. Segons els informes de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en la darrera setmana s'hi han diagnosticat 173 casos, gairebé el triple que la setmana anterior, quan n'hi va haver 61. Seguidament, hi ha Girona 3, que engloba Montilivi i Vila-roja, on s'han detectat 59 casos, 25 més que l'anterior.

D'altra banda, la situació a Salt – on també s'han aplicat restriccions– va millorant, tot i que la incidència de casos i el risc de rebrot encara són elevats. En els darrers set dies s'hi han registrat 115 casos, 26 menys que la setmana anterior, i el risc de rebrot se situa en un índex de 462,80, una xifra molt elevada però inferior a la setmana passada, quan havia arribat a superar els 900 punts.

Si només ens cenyim a les dades d'ahir, a Girona la velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,86, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 254,11 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.839 casos confirmats per PCR –125 més en comparació amb l'última actualització– i 2.349 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb vuit persones ingressades per coronavirus, tres de les quals a l'UCI.

A Salt, el risc de rebrot va baixar 161 punts i se situa en 462,8. La velocitat de propagació del virus també va disminuir i està en 0,72. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 743 casos –set més respecte a l'últim balanç– i 823 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de nou i un està a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions que es van posar en marxa ahir.

Situació global a Girona

D'altra banda, a tota la Regió Sanitària de Girona els casos diaris segueixen superant el centenar i el risc de rebrot ja frega els 200 punts. Actualment, totes les comarques estan en risc alt, excepte la Garrotxa, que està en risc moderat, i ja no n'hi ha cap en risc baix. Ahir no es va registrar cap nova víctima i el nombre d'ingressats es va mantenir en 75. La mala notícia és que es va afegir un nou ingrés a l'UCI.

Segons els informes de l'AQuAS, una de les àrees bàsiques més afectades pel virus és la de Bàscara, que també engloba Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià i Camallera i atén a una població aproximada de 4.500 habitants. En els darers set dies s'hi han registrat 31 casos i la setmana anterior no n'hi havia cap.

Si una àrea bàsica de salut presenta un increment de casos igual o superior a deu durant la darrera setmana està en franja taronja, si l'increment és igual a 30 o més casos, està en franja vermella. Amb aquesta premissa, les àrees bàsiques de Girona 2 i Bàscara són les que estan en zona vermella, i Figueres, Ripoll-Sant Joan de les Abadesses, Lloret de Mar, Girona 3 i Sarrià de Ter, estan en zona taronja.

