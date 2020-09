Suspenen per la COVID la proclamació de la pubilla i l'hereu de la Garrotxa del 2020

El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, ahir, va anunciar la decisió de suspendre la proclamació de la pubilla i l'hereu de la Garrotxa d'aquest any. L'acte se solia celebrar l'últim cap de setmana de novembre al restaurant la Deu d'Olot i arribava a reunir un miler de comensals.

Es tracta de la primera vegada que se suspèn la proclamació després de 45 anys sense interrupcions. El motiu de la suspensió és que molts barris i pobles no han celebrat, per la covid, la festa major, on escollien les seves pubilles i hereus. Sense representants, el Centre d'Iniciatives Turístiques ha valorat que és impossible la celebració de l'acte.

Això no obstant, l'entitat ha animat els pabordes de les festes dels pobles i dels barris a escollir els hereus i les pubilles del 2021 per poder recuperar l'acte el 2021. També han avançat que estudien la manera de recordar la trajectòria de l'esdeveniment.

L'elecció de les pubilles i els hereus és un esdeveniment que culmina en el gran sopar de proclamació. L'àpat és el final d'un trajecte que comença amb l'elecció dels representants a les festes dels pobles i continua amb una presentació dels escollits durant les fires de Sant Lluc d'Olot a l'octubre. Després encara hi ha altres actes i presentacions, en els quals les noies vesteixen el vestit tradicional de pagesa catalana i els nois el de pagès.



Rua de Carnaval

A més de la suspensió de l'acte de proclamació de la pubilla de la Garrotxa, el Centre d'Iniciatives Turístiques va anunciar la suspensió de la gran rua de Carnaval. Es tracta d'un acte que reunia més de 2.000 participants i uns 20.000 espectadors.

Tot i la suspensió de l'esdeveniment principal, el Centre d'Iniciatives Turístiques estudia la manera d'organitzar diferents actes de Carnestoltes que siguin compatibles amb les mesures de seguretat de la pandèmia. La voluntat és que el Carnaval continuï present d'alguna manera a la ciutat. Cada any escollien un rei i una reina, feien concursos i espectacles.