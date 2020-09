Ustec denuncia que fan falta 4.000 professors més per complir el protocol educatiu

El sindicat Ustec-STES va denunciar ahir que farien falta 4.000 professors a les comarques gironines per poder complir el protocol contra la covid-19 als centres educatius. El portaveu del sindicat a Girona, Xavier Díez, criticava que el Departament d'Educació només hagi contractat 273 docents com a «reforç covid-19», qualificant la situació de «burla cruel» en una roda de premsa. A més, des d'Ustec consideraven que «la política de comunicació del departament ha triomfat», perquè «ha aconseguit confondre tant al professorat i a les direccions dels centres com a la comunitat educativa, que finalment no saben què fer», i afegia Díez que «així, quan hi hagi errors, probablement s'atribuiran als propis directors».

El sindicat va valorar negativament la contractació de 24,5 mestres en places estructurals aquest curs, ja que, si es volia mantenir una ràtio de professors i alumnes similar a la situació de fa 11 anys - abans de les retallades -, haurien d'haver incorporat 425 docents més. «Això vol dir que ni sumant els reforços covid s'arriba a la situació de 2009», lamentava el portaveu. L'organització sindical va recordar que ells demanaven que es baixessin les ràtios, però«no s'ha aprofitat aquesta oportunitat». «Enlloc d'això, el departament ha parlat de grups estables», un concepte que els genera dubtes perquè «els nens van a extraescolars i tenen famílies». Díaz afegia que «a Girona hi ha batxillerats que tenen 34 alumnes en classes de 55 metres quadrats», advertint que això és una «bomba de rellotgeria».

Des d'Ustec alertaven que «aquests sis mesos han estat un temps perdut» ja que «no s'ha pres cap mesura que faci el curs diferent del març». «Tenien suficient temps per dissenyar uns protocols que no fessin anar de corcoll a les direccions», manifestava Glòria Polls, que ara agafarà el relleu de Díez com a portaveu d'Ustec a Girona, «però el que estem veient ens fa témer que s'hagin de tornar a tancar les escoles».

El sindicat també es queixava que el material de protecció ha arribat «tard» i no a tots els centres, a més d'incloure indicacions «confuses», i que part del personal vulnerable encara no té un diagnòstic concret per saber si s'han de quedar a casa o no. «Si els professors emmalalteixen, ens quedem sense escola», va declarar Díez. Des d'Ustec van queixar-se que Educació «ens ha escoltat poc o gens, no només a nosaltres sinó també a famílies, docents i alumnat».

Aïllats tres grups més a Girona

Les comarques gironines sumaven ahir tres grups estables més aïllats per la presència d'un cas positiu. Es tracta d'un grup de Formació Professional de mecànica a l'Institut de Santa Eugènia de Girona, d'un altre de Formació Professional d'estètica a l'Institut de Sant Feliu de Guíxols, i també una classe de P5 a l'Escola de Forallac. En tots els casos, s'ha activat el protocol i s'hauran de fer proves a l'alumnat per determinar si alguna altra persona resulta positiva. Aquests tres grups confinats s'afegeixen als de l'escola Taialà i de l'escola Maristes de Girona.

A Catalunya, el total de grups confinats ahir era de 34, el doble que el dia anterior, segons dades del Departament d'Educació. Les incidències relacionades amb la covid-19 afectaven ahir a 27 centres educatius, que representen un 0,49% del total. Educació també va informar de 72 positius entre professionals del sector - dos més que ahir - i 54 alumnes - 9 més. Són un 0,05% i un 0,003% del total de personal i d'alumnes, respectivament. Fins a 285 membres del personal educatiu (un 0,19% del total) i 516 estudiants (0,03%) es trobaven en aïllament. D'altra banda, avui han pogut iniciar el curs a l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya) i a l'escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, que fins ara havien estat tancades per casos de covid-19 entre el professorat.

Vaga del Sindicat d'Estudiants

Ahir va començar la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants (SE) que reclama una tornada «segura» a les aules i que durarà fins divendres. El seu secretari general, Borja Latorre, calculava que «milers d'estudiants» la van seguir ahir, en declaracions a EFE, tot i reconèixer que era «complex» de comptabilitzar pel «context de pandèmia». Ahir estava prevista una concentració a Girona que va ser desconvocada per l'escalada de contagis.