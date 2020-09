Activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses

Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de fortes pluges generalitzades a partir del migdia. Les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que durant les properes 24 hores es poden superar els llindars d'intensitat de pluja de 20 l\/m2 en mitja hora a gairebé tot Catalunya. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i calamarsa i és possible que es produeixin fenòmens de temps violent. També es poden acumular localment quantitats de precipitació superiors als 50 l\/m2 a punts del vessant sud del Pirineu i Prepirineu, així com a zones de la meitat sud del litoral i prelitoral. Protecció Civil demana extremar les precaucions, perquè les pluges coincidiran amb la sortida de cap de setmana.

Així, recomana evitar els desplaçaments per carreteres secundàries, no travessar passos soterranis ni baixar a garatges, especialment en zones costaneres, mentre duri l'episodi de fortes pluges. També es demana evitar fer activitats properes a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals, pel perill de possibles crescudes sobtades. En general, Protecció Civil reclama evitar els desplaçaments innecessaris en les zones on plogui amb intensitat.Ja s'ha avisat als ajuntaments que revisin la neteja de claveguerams i embornals per prevenir inundacions. S'ha demanat tenir especial compte en aquelles zones on s'han produït incendis forestals o després d'episodis de forts temporals i inundacions.