Agricultura estudia declarar l'emergència cinegètica a Girona

El departament d'Agricultura està valorant la possibilitat de tramitar una declaració d'emergència cinegètica que afectaria a diversos municipis de les comarques gironines, segons ha afirmat la consellera, Teresa Jordà, en una resposta al diputat de Ciutadans Francisco Javier Domínguez. Jordà ha explicat que des de la Generalitat estan treballant amb els caçadors per determinar quines actuacions es poden dur a terme a les zones més problemàtiques de la província, i en cas que aquestes no donin els resultats esperats, estudiarà l'opció de la declaració d'emergència cinegètica. Segons la consellera, això permetria donar resposta a les persones afectades per la proliferació de senglars a la província, poder fer front als danys a l'agricultura i a la ramaderia i continuar actuant davant d'una possible entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya. Es tracta d'una malaltia que no afecta a l'ésser humà, però que és altament contagiosa i presenta una elevada virulència en els porcs.

El juny passat, Domínuez (Cs) va preguntar per escrit al Govern català quines mesures extraordinàries estan previstes per reduir la població de porcs senglars, cabirols i conills a Catalunya, i si s'estaven activant declaracions d'emegència cinegètica per possibles danys a l'agricultura o afectació en el tràfic en carreteres. Davant d'això, Jordà ha recordat que des del departament fa temps que estan lluitant contra els danys i les pèrdues originades en el sector primari (tant a l'agricultura com a la ramaderia i el sector forestal) així com als parcs, jardins, mobiliari urbà i les infraestructures soterrades, entre d'altres. A més, assegura que també estan treballant per prevenir els riscos generats per les espècies cinegètiques envers la seguretat ciutadana, la salut pública de les persones i la sanitat animal.

En la mateixa resposta, Jordà assenyala que la gestió de les poblacions de porc senglar, cabirol i conill es realitza amb actuacions de planificació i ordenació cinegètica segons el que determina la Resolució Anual de caça. La majoria de mesures són de control i de caràcter preventiu, per tal que aquestes espècies no siguin susceptibles de produir danys alhora que serveixin com un recurs per a l'aprofitament energètic. Tot i això, la màxima responsable d'Agricultura recorda que el 80% de la superfície de Catalunya és privada, i que per tant correspon als seus titulars fer front a aquesta gestió i les responsabilitats que se'n deriven, sempre a partir d'unes regles generals dibuixades per la Generalitat.

En el cas del porc senglar, que és l'espècie més present a les comarques gironines, la consellera recorda que la principal acció s'ha dirigit a facilitar l'augment de captures tot ampliant el període hàbil per tal que els titulars de les àrees de caça puguin augmentar la pressió cinegètica. En aquest sentit, assenyala que no hi ha limitacions de caça entre l'1 de juny i el 28 de març, el que suposa deu mesos ininterrompus. Enguany, durant l'estat d'alarma decretat a la primavera per la pandèmia de la covid-19, malgrat que l'activitat va quedar aturada, la Generalitat va autoritzar permisos per caçar, arran de la important població que hi havia a la demarcació i que ­provocava les queixes dels pagesos de les zones afectades. En total, durant l'estat d'alarma es van matar uns 600 senglars a la província.

Creixement de la població

Però tot i que el nombre de bèsties es va veure temporalment reduït, la Generalitat admetia al mes de juliol que la població total continua essent elevada. A més, des de la direcció d'Activitats Cinegètiques donen per fet que el nombre de senglars creixerà després de dos anys caient, gràcies a la major disponibilitat d'aliment. Segons indica el Govern català, les fortes pluges que hi va haver a principis d'any van fer que s'incrementés de forma important la producció de glans, que són el principal aliment dels senglars. Concretament, les zones amb més influència són l'Alt Empordà, la Garrotxa i el massís de les Gavarres. Tot i això, el departament creu que, gràcies a les actuacions, la situació «no va sortir de mare».