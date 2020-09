Dos arxius de Salut es contradiuen en els passos a seguir pel grup estable si hi ha un positiu

Dos documents de la web de Salut estableixen procediments diferents en cas que es confirmi un cas positiu dins d'un grup estable dels centres educatius. Mentre que un indica el confinament automàtic del grup, l'altre especifica que la decisió d'aïllar el grup quedarà a mans de la direcció del centre educatiu per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial, fet que podria implicar que el grup continui assistint a classe.

Un dels documents de Salut/Escola és l'Annex a la «Carta Salut/Escola per a famílies», que estableix el procediment anunciat fins ara. En un dels seus punts, diu que, un cop feta la prova PCR a un cas sospitós de covid-19 d'un grup estable, en cas que es confirmi que és positiu en covid-19, «tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu».

L'altre arxiu és l'«Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 als centres educatius» dirigit als pares, mares i tutors de l'alumnat, en un model del Departament de Salut. En aquest arxiu, en canvi, s'especifica que, davant la confirmació d'un cas positiu en un grup estable, s'especifica que «Fins i tot, encara que el resultat de la PCR surti positiu, la resta de companys/es han d'anar a l'escola i serà la direcció del centre educatiu, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial, qui indicarà quan han de deixar d'anar a classe i fins a quina data». Obrint la porta, per tant, a que el grup bombolla continui anant a classe fins que se li indiqui el contrari.

D'aquesta contradicció se'n vafer ressò ahir el secretari general de la Federació d'Educació de CCOO, Manel Pulido, a les xarxes socials, on ho interpretava com un «problema de prendre decisions unilaterals». També qüestionava si «de veritat que les conselleries que dirigeixen Josep Bargaló i Alba Vergés no poden posar-se d'acord en què fer i el govern treballar-ho amb les organitzacions en el marc del Diàleg Social?».

Fonts del Departament de Salut van indicar a l'ACN que el segon document es tracta d'una carta enviada a les famílies per demanar autorització en cas que sigui necessari fer proves PCR, però sense aclarir la diferència entre els procediments. Aquestes fonts van afegir que potser cal que els companys d'aquest alumne positiu vagin al centre a fer-se les proves, ja que és fins allà on està previst que es desplacin les unitats mòbils destinades a aquesta finalitat.