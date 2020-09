Els germans Roca i Cadaqués, figures d'un videojoc guardonat al Japó

Els germans Roca, sortir en un videojoc devia ser una de les poques coses que els faltava per fer. I la població de Cadaqués, després d'haver estat clonada a la Xina, tampoc no devia esperar tornar a ser relacionada amb l'extrem orient, aquesta vegada gràcies als videojocs. Tanmateix, els uns i l'altra van ser «guardonats» ahir, valguin les cometes per deixar clar que qui va rebre el premi va ser un videojoc que té com a objectiu promocionar turísticament Catalunya, i que té com estrelles convidades -entre d'altres- els propietaris del restaurant gironí i la localitat de la Costa Brava.

L'Agència Catalana de Turisme, del Departament d'Empresa i Coneixement, va guanyar ahir dos premis en els Japan Tourism Awards per la seva campanya «Legends of Catalonia», un projecte que promou el turisme a Catalunya a través d'un videojoc de realitat virtual. Aquests premis estan organitzats per la Japan Association of Travel Agents, la principal associació de turisme del país nipó.

En el videojoc «Legends of Catalonia», dut a terme per l'ACT amb la col·laboració de SONY Espanya, el jugador ha de superar reptes en escenaris emblemàtics de Catalunya com l'amfiteatre romà de Tarragona, Cadaqués, la Sagrada Família o la muntanya de Montserrat amb l'ajuda de personatges com l'excapità del FC Barcelona Carles Puyol, l'alpinista Edurne Pasaban o els restauradors germans Roca.

A priori, no semblen els germans Roca una ajuda comparable a les dels dos atletes, Pasaban i Puyol, però mai no s'han de subestimar els efectes de la bona gastronomia en el cos humà, ja deien les nostres àvies que si t'alimentes bé, pots assolir tots els reptes. O alguna cosa així. Recordin com es transformava Popeye, i això que només menjava verdura enllaunada.

En un comunicat, la Conselleria va explicar ahir que la campanya «Legends of Catalonia», que ja acumula més de 400.000 descàrregues a tot el món, ha guanyat el premi «Excellent Partner Award» i el «Digital Utilization Special Award», que reconeixen aquelles iniciatives que fan servir la tecnologia per promocionar el turisme.

«La innovació és un element inherent en nosaltres i que forma part de tot allò en què treballem dia a dia des de l'ACT, així com també en les campanyes que es creen, per tal de donar a conèixer el nostre destí i promocionar els atractius de tot el país», va destacar el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font.

Des que es va crear el videojoc, ja fa dos anys, la seva repercussió ha sigut tanta que el joc de realitat virtual ha traspassat fronteres i va arribar fins a les mítiques pantalles de Time Square de Nova York.



El mercat asiàtic, prioritari

Per ressaltar la importància dels premis, David Font va subratllar que el 2019 el mercat turístic asiàtic aportava més del doble de la despesa diària mitjana a Catalunya, raó per la qual segueix sent un mercat «prioritari».