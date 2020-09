Infants i diversitat sexual: un llarg camí per recórrer

Malgrat que en els darrers anys s'han desenvolupat noves normatives per a protegir la diversitat sexual i de gènere, la majoria d'elles s'adrecen prioritàriament a persones adultes. Per la seva part, els infants mantenen un discurs d'acceptació de la diversitat sexual i de gènere, però adverteixen que, en el seu entorn, aquelles persones que no segueixen les normatives establertes són sovint objecte d'assetjament i insults. Aquests són alguns dels principals resultats del projecte Diversitat i infància, que tracta la violència cap a la diversitat sexual i de gènere a la infància i que ha estat coordinat a nivell internacional per la Universitat de Girona. De fet, ha estat la UdG qui, conjuntament amb l'Autònoma de Barcelona, ha dut a terme el treball de camp a Espanya. En la primera fase de la investigació, que ha finalitzat ara, s'han organitzat diversos tallers de recerca amb nens de set països de la Unió Europea, així com 110 entrevistes en profunditat en nou països europeus i més de 550 enquestes a professionals.

Un altre resultat de la recerca mostra que, tot i que l'atenció en la infància tendeix, sobretot, a centrar-se en l'àmbit escolar, altres entorns com la família, salut, espai públic o mitjans de comunicació també són molt rellevants en aquest aspecte. De fet, el 85% de les professionals enquestades assenyalen que els infants i adolescents tenen por de ser rebutjats per familiars i amics. En aquesta línia, les famílies de nens i nenes trans asseguren que els menors trans reben un alt nivell de violència, fins i tot quan les famílies són solidàries amb els seus fills o filles.

Finalment, destaca el fet que, en general, les professionals mostren sensibilització pel que fa a la diversitat sexual i de gènere en la infància i estan obertes a millorar la seva pràctica professional. Tanmateix, malgrat aquesta voluntat, la seva mirada tendeix a partir de lògiques heterosexuals i basades en el binarisme home/dona.

El projecte Diversity and Childhood es du a terme de la mà de deu socis: la Universitat de Girona (Catalunya), com a coordinadora internacional del projecte, la Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya), Çavaria (Bèlgica), el Centre d'Estudos Sociais CES (Portugal), Hátter Society (Hongria), KMOP (Grècia), Lambda Varsòvia (Polònia), l'Associació Nacional de Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgènere LGL (Lituània), la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i Zagreb Pride (Croàcia).