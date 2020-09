El jutjat de Santa Coloma investiga dos mossos més per la trama de tràfic de drogues

El jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners investiga dos mossos més per la seva suposada vinculació amb la trama de tràfic de marihuana. Segons fonts properes a la investigació consultades per l'ACN, el narcotraficant que va denunciar que un grup de policies de la comissaria de Santa Coloma de Farners desviava marihuana decomissada i falsificava atestats per fer veure que l'havien destruït per, després, posar-la de nou en circulació ja va donar el nom d'un dels dos mossos que ara el jutjat ha imputat. A l'altre, hi van arribar a través d'escoltes durant la investigació. El 3 de setembre la Divisió d'Afers interns ja va detenir un caporal i dos agents, que actualment estan en presó preventiva.

Segons informa el TSJC, el jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners, que investiga la suposada trama de tràfic de marihuana amb agents dels Mossos d'Esquadra implicats, investiga dos agents més. Així, ja són cinc els policies investigats en una causa oberta per delictes contra la salut pública, organització criminal, descobriment i revelació de secrets, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental comesa per funcionari públic.

L'operatiu desplegat per la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra el 3 de setembre es va saldar amb cinc detinguts. D'aquests, tres eren Mossos d'Esquadra (un caporal i dos agents), el quart era un suposat narcotraficant amb qui feien tractes i la cinquena la seva parella.

La detenció de la dona va quedar sense efecte i els altres quatre detinguts van passar a disposició judicial l'endemà, el 4 de setembre. El jutge va decretar presó provisional sense fiança per als tres mossos i l'altre detingut. Una decisió que les defenses, encapçalades pels advocats Carles Monguilod, Benet Salellas i Manel Mir, ja han recorregut.

Fonts properes a la investigació consultades per l'ACN ja van concretar que no es descartaven més imputacions de policies vinculats al tràfic de marihuana. De fet, l'origen de la investigació va ser la denúncia d'un traficant que estava a la presó que va assegurar que havia fet tractes amb els Mossos d'Esquadra investigats. Una presumpta desavinença per una partida de droga va acabar amb el narcotraficant a la presó i va provocar que decidís delatar la trama orquestrada pels policies.

Segons fonts del cas, a la denúncia aquest traficant també implicava un altre agent d'investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners, que acostumava a anar amb el caporal actualment en presó preventiva. I ara aquest és un dels dos mossos que el jutjat ha imputat. A l'altre, segons les mateixes fonts, l'haurien implicat les escoltes, tant telefòniques com de micròfons situats als vehicles policials, que s'han fet durant la investigació.

Segons fonts judicials, la DAI ha pres declaració a aquests dos agents aquesta mateixa setmana a Barcelona assistits pels seus advocats (tot i que s'han acollit al dret a no declarar) i ara, un cop el jutjat els ha imputat, ho hauran de fer en seu judicial.