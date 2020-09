L'Ajuntament d'Olot decideix suspendre la Fira de Sant Lluc 2020

El regidor de Promoció Municipa, Estanis Vayreda, ahir, va anunciar l'anul·lació de la Fira de Sant Lluc que s'havia de celebrar el 17 i 18 d'octubre. El regidor va explicar que la recomanació de les autoritats sanitàries per evitar aglomeracions ha obligat a deixar estar les exposicions de bestiar, vehicles i mercats per al 2021.

«Ens és impossible fer una fira que sigui interessant per als visitants i que alhora els surti beneficiosa a tots els col·lectius que venen a la fira», va raonar el regidor.

Va explicar que l'agència de promoció municipal DinamiG havia treballat, aquests últims mesos, en la programació del que havia de ser la Fira de Sant Lluc 2020. L'àrea de promoció de la ciutat amb la col·laboració de protecció civil també havia treballat per mantenir-la sobre la base de definir diferents escenaris d'acord amb les mesures per evitar la propagació de la covid-19.

Tot i això, davant del fet que la pandèmia està present i per evitar aglomeracions que puguin generar rebrots de la covid-19, ahir l'equip de govern de JuntsxCat es va reunir amb representants dels grups de l'oposició, ERC, PSC i CUP i entre tots van decidir suspendre la Fira de Sant Lluc.

A partir d'ahir, DinamiG es va posar en contacte amb els expositors, proveïdors i les entitats que organitzen actes en l'ambit de la Fira de Sant Lluc per comunicar-los la decisió i instar-los perquè reprenguin l'organització d'activitats de cara al 2021.

L'Ajuntament d'Olot, mentrestant, treballa en una programació de cara a finals d'any per tal que la Fira de Sant Lluc sigui l'últim esdeveniment que s'ha de suspendre. Des de Dinami'G es proposarà una activitat que, d'acord amb les mesures per evitar la propagació de la covid-19, permeti celebrar l'arribada del Nadal.

Vayreda també ha explicat que està en contacte amb l'entitat Els Catòlics que cada any organitza la cavalcata dels Reis Mags d'Orient. Va considerar que probablement no podran celebrar una cavalcata multitudinària com s'havia fet sempre, però «alguna cosa farem perquè els nens puguin veure els reis».



Fira del dibuix

El regidor va apuntar que els organitzadors de la Fira del Dibuix, que ara compliria seixanta-cinc anys de celebracions ininterrompudes, preparen activitats per d'alguna manera celebrar la fira. El que no hi haurà seran les parades de dibuixos posades sota els porxos de la plaça Clarà. La fira del dibuix és un dels actes més vinculats a la Fira de Sant Lluc.