El nou conseller d'Interior segueix apostant per tancar unitats de trànsit

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC denuncia que el Departament d'Interior segueixi apostant per tancar sis unitats de trànsit a Catalunya-de les quals dues es troben a Girona- tot i el nou relleu de conseller, Miquel Sàmper, que substitueix Joan Buch des de fa poques setmanes.

En un comunicat difós ahir el sindicat assegura que s'han dirigit reiteradament al Departament per demanar que reconsiderin la mesura però que no han obtingut resposta. Amb tot, asseguren que com a servei públic seguiran reiterant que no es faci «marxa enrere» en el servei a la ciutadania.

El llavors Cap de Mobilitat Miquel Esquius va anunciar l'any 2016 un nou pla estratègic dirigit a la supressió de diverses unitats de l'àrea de trànsit dels Mossos d'Esquadra en un període de 10 anys. De les 22 àrees regionals que hi ha repartides per Catalunya, Interior contempla suprimir-ne sis, dues de les quals es troben a la província de Girona i són Sant Feliu de Guíxols i Olot. La mesura es va reafirmar el novembre passat en una reunió amb la Subdirecció de Recursos Humans, segons subratllen des del sindicat, en la qual no se'ls va indicar cap data concreta per cap dels tancaments. USPAC indica que no va sortir cap plaça a concurs a cap d'aquests sectors afectats.

El portaveu del sindicat, Francesc Vidal, lamenta que la «hi ha molta manca d'efectius del cos de trànsit arreu del territori», i alerta que la mesura «afecta directament a la ciutadania perquè es degradarà el servei que donem». Segons Vidal, el principal problema és que s'augmentaran els temps de resposta: «quan tanquin Olot, tota la zona que ara cobreix l'àrea dependrà de Girona, i els ciutadans hi sortiran perdent», manifesta.

Un altre dels inconvenients que el sindicat posa sobre la taula és la «pèrdua» de l'especialització dels agents, ja que el cos de trànsit té una formació específica diferent de la del cos de seguretat ciutadana.

En aquest sentit indiquen que la decisió és «contrària a la prevenció i el bon servei al ciutadà», i que «l'augment de la sinistralitat no fa més que visualitzar la importància de la prevenció en l'àmbit d'aquesta especialitat». Segons el sindicat, això implica fer patrullatge preventiu i diari arreu de les carreteres del territori.

El comunicat assegura que hi haurà una «disminució» del patrullatge als territoris afectats que tindran conseqüències negatives per a ciutadania arran de les «males decisions que es prenen des d'un despatx».

Segons Vidal, el tancament de les àrees s'està fent de tal manera que «s'esperen que la gent que hi treballa marxi amb concursos de trasllat i no convoquen noves places». En definitiva resol que «els deixen morir».



Mesura de redistribució

Segons va indicar ahir a aquest diari el Departament d'Interior, aquesta mesura «no obeeix en cap cas a una reducció dels efectius de trànsit de cada regió policial» sinó a una nova redistribució dels agents d'aquesta especialitat.

El Departament sosté que aquesta decisió té l'objectiu de la mesura és la concentració dels recursos i dels efectius policials en nuclis més grans. El cos assenyala que «és una decisió estratègica però en cap cas es posa en joc la seguretat del trànsit ni de les persones».

La mesura va fer-se pública per la difusió que en van fer els sindicats SME i Uspac quan se'ls va anunciar el nou pla estratègic, que van titllar de «retallada encoberta». Els sindicats de mossos sempre s'han mostrat contraris al seu desplegament, tot i que per ara no compta amb terminis concrets d'execució.

A la demarcació de Girona hi ha en total quatre sectors de Trànsit dels Mossos d'Esquadra: a Girona, Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols.