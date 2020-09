La Regió Sanitària de Girona suma 93 positius i dues morts

A la Regió Sanitària de Girona es van sumar 93 casos més de coronavirus i, d'aquests, 86 es van confirmar per PCR. D'aquesta manera, el total puja a 12.403 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 845 persones al territori –dues més que les informades en les darreres hores. Una de les defuncions va tenir lloc en un hospital i l'altra en una residència. El risc de rebrot puja poc més d'un punt en 24 hores i està en 203,26, mentre que la setmana del 31 d'agost va ser de 166,04. La velocitat de propagació del contagi segueix per sobre de l'1 i és d'1,17, i la taxa de confirmats per PCR del 7 al 13 de setembre és de 102,35 per cada 100.000 habitants. Hi ha 71 pacients ingressats, quatre menys que dimecres i divuit es troben a l'UCI.

Tenint en compte el risc de rebrot, Girona i Salt segueixen al capdavant de Catalunya i el Gironès es la segona comarca més afectada després de la Cerdanya –cal tenir present que aquesta comarca forma part d'una altra regió sanitària.

Quant a la velocitat de propagació del contagi, Figueres és el municipi de més de 20.000 habitants que la té més alta, amb una taxa de 2,69. Aquest indicador mesura el nombre de persones de mitjana que pot contagiar una persona infectada.

La taxa de persones infectades ha pujat considerablement, ja que la setmana passada era de 78,87 persones per cada 100.000 habitants. A més, del 7 al 13 de setembre s'han confirmat 885 casos per PCR, 203 més que l'altra setmana i 284 més que l'anterior.

Fins ara s'han fet 145.904 proves PCR a la regió i un 6,91% han sortit positives. La mitjana d'edat dels casos infectats segueix pujant i ja s'acosta als 43 anys amb un 53% de dones afectades.