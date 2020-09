Salut avalua aplicar tests d'antígens per detectar casos de coronavirus

Salut està avaluant tests d'antígens en diferents hospitals amb uns resultats preliminars «molt prometedors». Segons va assegurar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, actualment hi ha algunes marques comercials proveïdores habituals de centres sanitaris catalans que tenen aquests tests i s'estan avaluant en centres com Bellvitge, Vall d'Hebron o l'hospital Germans Trias i Pujol. Argimon va descartar donar detalls del nombre de tests que s'han comprat o provat ja i es va limitar a dir que les primeres avaluacions s'han fet en persones amb símptomes. Per això, va dir, cal continuar avaluant com funcionen en pacients asimptomàtics o en altres entorns on la prevalença sigui diferent.

«És una eina més que tenim molt present, ens pot ajudar i ser de gran utilitat», va dr. En aquest sentit, va afegir que s'estan «acabant de validar» i un cop ho estiguin serà «una eina més» a disposició per diagnosticar casos de covid. Argimon va destacar com a elements positius que són tests ràpids i econòmics. «Estem en una fase molt avançada», va concloure.

Al seu torn, el coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19, Jacobo Mendioroz, va afegir que la metodologia de treball en l'avaluació de qualsevol eina de diagnòstic o tractament davant una nova epidèmia o malaltia requereix «ser rigorosos». Per això, va precisar que tot i que el test «dona esperances» no es volen «generar expectatives».

Preguntat per la possibilitat de rebaixar el nombre de dies que cal fer quarantena, el secretari de Salut Públicava afirmar que no hi ha una única opció «bona o vàlida» i que per ara s'ha demanat opinions a diversos experts i assessors per plantejar una proposta. Una possibilitat, va indicar, és que hi hagi una opció per a personal essencial i una altra per a la població «més general». Segons va dir, dilluns es podria presentar una modificació del protocol.