El diputat al Congrés per Girona, Sergi Miquel, és el nou president del PDeCAT a les comarques gironines després que el partit hagi aprovat per unanimitat la renovació de l'executiva. L'1 de setembre l'anterior junta encapçalada per Natàlia Figueras va plegar en bloc seguint l'exemple de Carles Puigdemont d'abandonar la formació. També es va dissoldre l'executiva del Gironès i la local de Girona va plegar en bloc seguint l'exemple de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, d'abandonar el partit. Després del degoteig de baixes, ara el partit ha decidit renovar els òrgans i l'assemblea de la vegueria de Girona ha aprovat aquest divendres la candidatura encapçalada per Miquel.

El nou president de la formació a les comarques gironines ha destacat que vol "fer compatible el camí cap a la independència" juntament amb "el lideratge" de Carles Puigdemont. Per la seva banda, el president nacional del partit, David Bonvehí ha destacat que la nova executiva "combina veterania amb joventut" i "té força i projecte" per a la demarcació.

A banda de Sergi Miquel que ocuparà la presidència, a l'executiva està formada per Olga Reixach, Albert Robert, Joel Masdéu, Olga Villa, Olga Guillem, Joan Català, Fermí Santamaria i Ramon Serra.