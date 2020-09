Girona suma tres morts per coronavirus i segueix superant els 100 casos diaris

La Regió Sanitària de Girona va notificar ahir tres morts per coronavirus, una de les xifres més altes de les darreres setmanes. Segons dades del Departament de Salut, totes tres han tingut lloc en centres hospitalaris o sociosanitaris. D'altra banda, va tornar a superar el centenar de casos diaris i en va sumar un total de 113. D'aquests, 106 s'han detectat a través de la prova PCR, això vol dir que són casos recents, i no pas de setmanes enrere –aquests casos es notifiquen a través d'altres proves com les serològiques. El risc de rebrot de la demarcació s'ha moderat i ha baixat dos punts, fet que no passava des de principis de mes. De totes maneres encara se situa per sobre dels 200 punts (201,68) i fins que no baixi dels 100, no deixarà de ser elevat.

Quant als pacients hospitalitzats, es van reduir de 71 a 68 i n'hi ha tres menys a l'UCI. Quant als comarcals, a Blanes hi ha sis pacients ingressats per coronavirus, s'han registrat un ingrés i tres altes respecte a l'últim recompte de dilluns. El nombre de professionals positius i en aïllament per la covid-19 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és de vint persones, de les quals onze s'han detectat al sociosanitari de Calella.

Quant a la situació de Girona i Salt, a la capital del Gironès el risc de rebrot puja deu punts i ara és de 752,43, molt per sobre del de la setmana de l'1 de setembre, quan va ser de 297,81. La velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,99, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 247,42 per cada 100.000 habitants. La ciutat suma 1.870 casos confirmats per PCR –24 més en comparació amb l'última actualització– i 2.382 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb nou persones ingressades per coronavirus, una més, i dues estan a l'UCI.



El risc de rebrot puja de nou a Salt

A Salt el risc de rebrot torna a pujar 37 punts i se situa en 478,53. La velocitat de propagació del virus puja també lleugerament i està en 0,7. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 771 casos –onze més respecte a l'últim balanç– i 851 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 i la xifra de pacients ingressats és de set, un de menys. N'hi ha un a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions en els últims dies.

Finalment, Figueres continua sent el municipi de més de 20.000 habitants que té la velocitat de propagació del virus més elevada de Catalunya i, quant a comarques, el risc de rebrot a la Cerdanya es dispara i supera els 1.000 punts.