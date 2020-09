L'aeroport de Girona es prepara per a un hivern encara més fred

Després d'una temporada d'estiu per oblidar a causa de la pandèmia, la tardor i l'hivern es presenten més freds que mai a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Ja de normal les instal·lacions de Vilobí d'Onyar redueixen considerablement la seva activitat durant els mesos més freds de l'any, però enguany es preveu que hi hagi menys passatgers que mai. Ahir, Ryanair va anunciar que reduirà un 20% més les seves operacions durant el mes d'octubre, retallada que s'afegeix al 20% de reducció que ja havia anunciat el passat mes d'agost. Això vol dir que, en global, l'aerolínia de baix cost preveu transportar enguany entre un 40% i un 50% menys de passatgers que durant el mes d'octubre de 2019. Amb aquesta reducció de la seva capacitat, l'aerolínia preveu poder superar el 70% d'ocupació.

Malgrat que la companyia no ha volgut especificar com es materialitzarà aquesta mesura a l'aeroport de Girona, la seva pàgina web permetia ahir comprar només bitllets per a vuit destins al mes d'octubre: Karlsruhe-Baden (Alemanya), Brussel·les-Charleroi (Bèlgica), Pisa (Itàlia), Varsòvia (Polònia), Bournemouth, Bristol, London-Stansted i Manchester (Regne Unit).



Crítiques per la falta d'antelació

Ryanair justifica la seva decisió per les restriccions per viatjar imposades per la Unió Europea per frenar l'expansió de la covid-19; unes mesures que la companyia ha criticat perquè considera que s'imopsen «amb poca antelació», fet que dificulta als viatgers la possibilitat de fer reserves amb antelació. La companyia critica especialment governs com el d'Irlanda, en considerar que s'han mantingut «restriccions de viatge excessives i ineficaces des de l'1 de juliol», de manera que els casos de positius per covid han augmentat en les últimes setmanes. En aquest sentit, comparen la situació d'Irlanda amb la d'Alemanya i Itàlia, on, afirmen, no han augmentat tant els casos malgrat que els vols comunitaris es van autoritzar lliurement des del dia 1 de juliol.

En canvi, la companyia ha aplaudit el pla de la Comissió de la Unió Europea d'eliminar les restriccions de viatge dins dels països que en formen part, amb subjecció únicament a l'actualització setmanal sobre l'evolució dels casos i proves positives a cada país i regió.

Aquest passat mes d'agost, l'aeroport de Girona va rebre un total de 37.565 passatgers, el que va suposar una caiguda del 87,7% respecte el mateix mes de l'any anterior. Tot i això, van ser uns 2.000 viatgers més que durant el mes de juliol. L'acumulat d'aquest 2020 se situa, de moment, en 158.074 usuaris, el que suposa una caiguda del 88,6% respecte al 2019.