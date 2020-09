L'àguila daurada aconsegueix reproduir-se a l'Alta Garrotxa

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha detectat indicis de reproducció de l'àguila daurada. Els biòlegs van comprovar que un poll va arribar a envolar, mentre que un altre no va prosperar. La mitjana de reproduccció de l'espècie és d'un poll cada dos o tres anys.

El Consorci ha fet públics els resultats del seguiment de l'àguila daurada aquest any. A més dels indicis de reproducció, l'organisme ha informat que l'espècie es manté en els tres territoris coneguts. També han fet prospeccions a zones properes que són fonamentals per a l'alimentació de l'espècie. Han valorat el 2020 com un bon any per la presència de l'àguila daurada a l'Alta Garrotxa.

El seguiment es fa, entre altres, per protegir les zones de nidificació de les activitats humanes.