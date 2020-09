Una nova invasió de la papallona del boix afecta el centre de Ripoll

Un rebrot a tornar a omplir el centre de Ripoll de la papallona del boix. La invasió va començar amb les calors de primers de setmana i continua. Les zones més afectades són la plaça de l'Ajuntament i la plaça del monestir. Les papallones entren a les cases i els veïns, com l'any passat les han d'aspirar o treure amb escombres i recollidors.

Es queixen que a la nit han de tenir les portes i les finestres tancades i que és una molèstia quan surten a passejar. Les façanes dels edificis mostren acumulacions de papallones sota dels balcons. També hi ha acumulacions a les jardineres de les faroles.

Els responsables dels bars afirmen que la proliferació de papallones en determinades hores és una molèstia per als clients de les terrasses. La llum atrau les papallones, per això a la nit és concentren a les zones cèntriques on hi ha més lluminàries. De dia, es col·loquen als bancs i als parterres, i a la matinada romanen quietes a les parets de les façanes com si fossin una mostra d'art urbà.

Fonts de l'Ajuntament de Ripoll han explicat que durant l'estiu van fer tots els tractaments recomanats, perquè no hi hagués una acumulació de papallones del boix, però la papallona ha tornat a aparèixer amb, més o menys, la mateixa força que l'any passat. Ara, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal de reclamar solucions a la nova invasió.

Abans de la metamorfosi de l'eruga en papallona, el mes de juny, els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll ERC i el PSC van demanar accions per evitar l'acumulació de papallones. El gremi de l'Hostaleria també va demanar que es fes el possible per evitar el retorn de la plaga. El mes de juliol va aparèixer el primer pic d'arnes, moment en el qual les crisàlides desclouen i en surt la papallona.

A l'agost, l'Ajuntament va contractar el servei de jardineria de la Fundació Map i va dur a terme tractaments insecticides als boixos de titularitat municipal. Van actuar als boixos de les jardineres del carrer Progrés, del parc de l'Estació, a les tanques de Cal Déu i a les jardineres de la plaça 1 d'octubre. Van ser tractaments periòdics sobre la base d'un calendari establert.

L'eruga del boix va arribar al Ripollès tres anys provinent de la Garrotxa, on gairebé està desapareguda i es veuen rebrotar boixos que s'havien donat per perduts.

El motiu de les invasions de papallones és el fet que al Ripollès encara hi ha molts boixos verds que alimenten les erugues Segons van explicar experts a la jornada sobre la papallona del boix feta a Ripoll el desembre, quan les erugues no trobin menjar es desplaçaran més al nord de fet ara Ribes de Freser està plena de papallones i Planoles a 1.136 metres d'altura ja n0 n'hi ha. Ara, els experts temen que la papallona del boix entri a la Cerdanya.