Posaran, ben aviat, una barrera d'arbres a l'avinguda Sant Jordi d'Olot

Una barrera d'arbres proporcionarà aïllament acústic i visual als veïns de l'avinguda Sant Jordi. La barrera estarà formada per freixes vermells i altres espècies autòctones i estarà situada entre el carrer Josep Maria de Segarra i el carrer Sant Cristòfol. L'Ajuntament d'Olot ha anunciat que l'actuació urbanística que contempla la posada d'arbres començarà a mitjans d'octubre. A més de la instal·lació dels arbres, duplicaran l'amplada de la vorera que passarà de dos fins a quatre metres. Els treballs que, tenen un cost de 21.158 euros, s'allargaran durant un mes.

La barrera d'arbres és una reivindicació de l'associació de veïns No és un vial, és un carrer. El veïns des de fa uns dos anys es reuneixen amb l'Ajuntament per demanar solucions a les molèsties que pateixen pel trànsit de camions.



La variant

Els veïns demanen una variant. Com que l'Ajuntament no pot assegurar la construcció de la variant, fa accions per mentrestant millorar la vida dels veïns.