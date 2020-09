La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona titlla Mitjà d'«irresponsable»

La Generalitat està provant uns tests ràpids per detectar el coronavirus en pocs minuts. Es tractaria d'un test d'antígens, que a diferència de les PCRs, són més econòmics –costarien entre 4 i 10 euros– i ràpids, ja que els resultats s'obtenen en deu minuts. Ho va avançar el doctor Oriol Mitjà en una emissora de ràdio i posteriorment ho va compartir a les xarxes socials.

El que semblaria una bona notícia, no ho va ser per a tothom. La rèplica més contundent va arribar de part de Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona i també del Consell Social de la UdG. El va qualificar d'«irresponsable» per promocionar uns tests que no tenen autorització de la Comissió Europea (CE) ni l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Segons la seva opinió, aquests tests «només serviran per crear confusió» i perquè «algú en tregui un benifici econòmic».

El propi Mitjà, la va respondre, assegurant que tenia «marca CE», que s'estaven fent les últimes evaluacions, i que estava disposat a donar-li més informació. Una resposta que, de moment, no ha tingut rèplica d'Aleixandre.

Hores després, el secretari català de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar que els tests ràpids per detectar positius de covid-19 «estan en una fase final d'avaluació» i que, de moment, «els resultats són molt prometedors», de manera que es va mostrar «esperançat».

En roda de premsa, Argimon va apuntar que aquests tests ràpids es comercialitzen des de fa temps i ja es van utilitzar a Catalunya durant la primera onada de contagis, però amb resultats llavors «no massa bons».

Ara, però, s'estan estudiant models «molt interessants» que «s'estan acabant de validar» i que podrien complementar la detecció de positius al costat de les proves PCR.

D'altra banda, el ministre de Sanitat va informar que els informes que està elaborant l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) sobre els nous tests d'antígens que detecten la presència del coronavirus assenyalen que poden ser unes proves equiparables a les PCRs. «En principi el posicionament és favorable, en el sentit de reconèixer que és una tècnica equiparable, amb alguns condicionants a les PCRs i poden facilitar molt el diagnòstic en matèria de logística i rapidesa. Amb aquestes noves tècniques podrem reforçar més la capacitat de diagnòstic».