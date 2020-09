La retirada de la mascareta a primària serà gradual i diferent a cada territori

La mesura de la mascareta obligatòria als alumnes de primària es retirarà de forma progressiva segons la situació epidemiològica de cada territori. Així ho va dir ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón, entrevistat a TV3, i afegia que, si es manté la situació actual, es començaria per Terres de l'Ebre, tot i alertar que la situació pot canviar en poc temps. L'obligació de dur mascareta es va establir pels primers 15 dies de curs a partir dels 6 anys i després d'aquest període s'anirà revisant.

D'altra banda, Argimón va afirmar que els test PCR als companys de grup estable d'un positiu es faran en unitats mòbils a les escoles. El secretari va aclarir que el mateix dia de la prova, «els alumnes poden fer classe normal, i després de l'horari lectiu, els pares podran recollir els seus fills», als quals s'haurà donat les pautes per seguir la quarantena a casa. Argimón va assegurar que hi ha suficient personal per desplaçar unitats mòbils als centres on es detecten positius. Segons va informar, s'han contractat gairebé 400 gestors covid a les escoles, 110 infermers i auxiliars i 42 persones d'administració i conductors.

Respecte als cribratges massius als centres, Argimón va explicar que en els propers dos mesos es preveu fer mig milió de proves a la comunitat educativa. El secretari va avançar que s'iniciaran a l'hospitalet de Llobregat i Barcelona, i que s'està acabant d'organitzar.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va dir ahir que no preveuen que la majoria de contagis es produeixin a l'escola, sinó en el «context en què s'inicia molta més activitat i mobilitat», en declaracions a SER Catalunya. Per això va fer una crida que, qui pogués seguir teletreballant, esperés a fer-ho de forma presencial, i així permetre als que no tenen aquesta opció de retornar amb més seguretat.

La situació als centres educatius

La demarcació de Girona ahir passava a tenir 17 grups estables aïllats als centres escolars, gairebé el doble que els 9 registrats el dia anterior, segons les dades del Departament d'Educació. Així, queden afectats 14 centres educatius gironins. Ahir s'afegien a la llista l'institut La Miquela (Bescanó), l'escola Les Falgueres (Celrà), l'institut Olivar Gran (Figueres)- on hi ha dos grups confinats -, l'escola Amistat (Figueres) - també, amb dos grups confinats-, l'escola Alexandre Deulofeu (Figueres) i escola Llum del Nord (Puigcerdà). Els municipis amb més centres educatius afectats per incidències de covid-19 són Girona i Figueres, que en tenen 3, seguits per Puigcerdà (2).

Al conjunt de Catalunya, es van registrar 111 grups bombolla en aïllament per l'aparició d'un cas positiu entre els seus membres, gairebé el doble que en les dades de dijous, en què n'hi havia 68. El total d'escoles i instituts afectats al territori ascendeix a 87, que representa un 1,6% del total, i puja respecte del dia anterior, quan se'n comptabilitzaven 52. Es mantenen confinades la llar d'infants Petit Montessori i l'Escola bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona.

Per tipus de centres, els que tenen més grups confinats són les escoles d'infantil i primària, amb 31 grups, els centres privats concertats (26) i els instituts d'ESO, Batxillerat i Formació Professional (23), segons les dades publicades per Educació.