El risc de rebrot es modera a la regió sanitària de Girona, però no a la capital ni a Salt

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 10.177 (142 més), i pugen a 12.662 si es tenen en compte totes les proves, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Des de l'inici de la pandèmia han mort 848 persones al territori (igual que les informades en les darreres hores). El risc de rebrot baixa set punts en 24 hores i està en 194,47, mentre que la setmana del 2 de setembre va ser de 193,75. L'Rt segueix per sobre de l'1 i és d'1,09, i la taxa de confirmats per PCR del 9 al 15 de setembre és de 93,56 per cada 100.000 habitants. Hi ha 58 pacients ingressats (deu menys), 14 dels quals a l'UCI (-1).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha baixat 12 punts i ara és de 740,09, molt per sobre del de la setmana del 2 de setembre, quan va ser de 314,57. La velocitat de propagació del virus es redueix i està en 1,89, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 249,33 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.910 casos confirmats per PCR (40 més en comparació amb l'última actualització) i 2.422 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb vuit persones ingressades per coronavirus (-1), una de les quals a l'UCI (-1).

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot baixa 36 punts i se situa en 442,58. L'Rt baixa lleugerament i està en 0,68. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 783 casos (12 més respecte a l'últim balanç) i 864 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de 3 (-4), un a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions en els últims dies.

Catalunya suma 1.356 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i un mort

Catalunya ha sumat 1.356 nous casos confirmats per PCR, elevant la xifra total als 128.383. Són 88 positius més que els reportats fa 24 hores. La xifra de casos amb totes les proves és de 152.255 (1.446 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.222 persones per coronavirus a Catalunya, una més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 49 persones i ara són 719. D'aquests, 127 estan a l'UCI, vuit menys que fa 24 hores. El risc de rebrot puja de nou fins a 154, mentre que la velocitat de propagació també augmenta lleugerament i s'acosta a l'1, registrant un 0,92.



Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200, però puja lleugerament per segon dia consecutiu. Entre els dies 26 d'agost i 1 de setembre, aquest indicador estava en 199,25 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 2 al 8 de setembre va baixar a 185,39 i ara (setmana del 9 al 15 de setembre), se situa en 154,10, tres punts més que fa 24 hores (151,13).

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1, però encara molt a prop, en el 0,92, una centèsima més que deijous. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 26 d'agost i 1 de setembre, l'Rt a Catalunya era de 1,03, durant la setmana del 2 al 8 de setembre va ser de 1,01, i aquesta setmana, del 9 al 15 de setembre, és de 0,92.

En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.287 casos, una xifra inferior als 7.053 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 81,95 per cada 100.000 habitants. La setmana del 26 d'agost, la taxa marcava 97,56 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 2 de setembre se situava en 91,93. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 86.045 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,88% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 39,90 anys.

Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (152.255, segons l'últim balanç), 128.383 han estat confirmats per PCR, 4.550 per epidemiologia, 3.844 són casos probables, 4.898 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.580 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).

En les darreres hores s'ha notificat només una defunció, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a 13.222. Moltes de les morts no classificades s'han pogut col·locar ara en la categoria que els correspon pel lloc on s'ha produït la mort. Així, 8.031 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.181 en residències, 837 en domicilis i 173 segueixen sent no classificables (+1).

Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 16.461 casos confirmats per PCR a les residències, 57 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 18.069 (56 més).

Des del març, fins a 6.500 persones que vivien en residències han mort, les mateixes que fa 24 hores. D'aquestes defuncions, 2.166 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.166 en residències, 100 en domicilis i 68 no es poden classificar per falta d'informació.

Regió sanitària de Barcelona: els indicadors estan en valors similars

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 32.074 (313 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 39.514 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.455 persones a l'àrea (les mateixes que les reportades en les darreres hores). El risc de rebrot se situa en 167,67, set punts més que fa 24 hores. El de la setmana del 2 de setembre era de 186,36. L'Rt baixa lleugerament fins a 0,96 (la setmana anterior estava en 0,98), i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 84,46 per cada 100.000 persones. A la regió hi ha 127 pacients ingressats (8 menys que en l'últim balanç), 24 dels quals a l'UCI (un més).

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat 31.534 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (296 més) i 38.462 amb totes les proves. Un total de 4.414 persones han mort per coronavirus en aquests mesos. Per altra banda, el risc de rebrot baixa fins a 166,41 (en l'interval anterior era de 183,35 i la setmana del 26 d'agost era de 216,49). L'Rt baixa lleugerament fins a 0,96, mentre que la setmana anterior era de 0,97. Hi ha 123 ingressats (7 mneys), 24 dels quals a l'UCI (un més).

Regió metropolitana nord: s'atura la baixada del risc de rebrot

La regió metropolitana nord suma 31.082 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (303 més que en l'últim balanç) i 36.096 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.030 morts des de l'inici de la pandèmia (les mateixes que les informades fa 24 hores). El risc de rebrot puja una mica més d'un punt fins a 152,81 (era de 193,68 durant la setmana anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus segueix per sota de l'1, en concret a 0,88. La setmana del 2 al 8 de setembre va ser de 0,99. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 80,19 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 255 pacients ingressats (deu menys), 32 a l'UCI (-1).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, s'han registrat 3.670 casos confirmats per PCR de l'inici de la pandèmia, 20 més que en el darrer balanç. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva a 4.275. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 379 defuncions, cap més que les informades fa 24 hores. El risc de rebrot baixa 15 punts en 24 hores i està en 153,49, però està clarament per sota dels valors de la setmana del 2 de setembre (236,13). L'Rt baixa lleugerament fins a 0,83 (inferior que la setmana anterior, quan era d'1,05), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 73,27 per cada 100.000 habitants. Hi ha 49 pacients ingressats (tres menys), quatre dels quals a l'UCI (-2).

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el nombre total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 3.544 (38 més en les últimes hores), 4.021 amb totes les proves. Un total de 272 persones hi han mort durant els últims mesos (les mateixes). El risc de rebrot baixa uns 9 punts en 24 hores, fins a 233,6. La setmana del 2 de setembre era de 326,16. L'Rt baixa fins a 0,91 (la setmana anterior era d'1,4) i la taxa de confirmats per PCR és de 18,85 per cada 100.000 habitants. Actualment hi ha 36 pacients ingressats, cinc dels quals a l'UCI (un més).

El risc de rebrot de Badalona, on també s'han fet cribratges en barris concrets, torna a pujar després d'uns dies a la baixa i ara està en 167,97. La setmana anterior va ser de 227,88. L'Rt puja una mica en 24 hores i se situa en 0,84. Era de 0,90 entre el 2 de setembre i el 8. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 4.168 casos confirmats per PCR (+46) i 250 morts (els mateixos). Hi ha 26 pacients ingressats (+2), tres a l'UCI (igual).

Regió metropolitana sud: els indicadors segueixen a la baixa

La regió sanitària metropolitana sud suma un total de 25.533 confirmats per PCR (193 més en les darreres hores) i 29.883 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.403 (igual que les reportades fa 24 hores). El risc de rebrot baixa uns 5 punts en 24 hores i se situa en 124. Va ser de 242,88 en la setmana del 2 de setembre. La velocitat de propagació del virus segueix per sota de l'1 i està en 0,73, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 68,66 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 109 pacients ingressats per la covid-19 (-2), dels quals 28 són a l'UCI (un menys).

A l'Hospitalet de Llobregat s'han registrat 8.750 casos confirmats per PCR, 68 més respecte a les últimes dades. Tenint en compte totes les proves, el nombre de casos creix fins als 9.620. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya han estat 525 (igual que les reportades fa 24 hores). El risc de rebrot puja tres punts en 24 hores i està en 214,64. També està per sota del de la setmana del 2 de setembre, quan va ser de 387,20. Per altra banda, l'Rt creix una mica i està en 0,80, per l'1,17 de la setmana anterior. Actualment hi ha 40 pacients ingressats (dos menys), 14 a l'UCI (dos menys). Salut va començar el 21 d'agost un cribratge massiu als barris de Collblanc i la Torrassa, on es van detectar els primers grans rebrots de l'àrea metropolitana de Barcelona a principis de juliol. Al conjunt del municipi, el risc de rebrot va arribar a un pic de 905 el 21 de juliol.

Catalunya central: risc a l'alça, també el de Vic

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 8.654 casos confirmats per PCR, 162 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 10.550 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.630 persones en aquesta regió, les mateixes que les reportades fa 24 hores. El risc de rebrot puja uns 17 punts en 24 hores i està en 86,70. La setmana anterior era de 117,47. La taxa de reproducció del virus puja mínimament en 24 hores, situant-se en 1,31 (la setmana del 2 de setembre era de 0,88) i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 87,92. La regió suma 31 pacients ingressats (tres menys respecte a l'última actualització), quatre a l'UCI (igual).

A Vic, on s'ha dut a terme un cribratge massiu al barri del Remei, el risc de rebrot torna a pujar 25 punts i està en 324,14. Ja supera la xifra de la setmana anterior (322,22). L'Rt puja a 1,01, quan la setmana del 2 de setembre era de 0,81. A la capital d'Osona s'han notificat 1.056 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (26 més), 1.168 si es tenen en compte totes les proves. Per altra banda, el nombre de defuncions és de 94, les mateixes que fa 24 hores. Segons l'últim balanç hi ha sis pacients ingressats, un dels quals a l'UCI, igual que dijous.

Camp de Tarragona: el risc i l'Rt pugen

Al Camp de Tarragona s'han registrat 5.421 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 120 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 5.953. En aquesta regió han mort 417 persones (igual). El risc de rebrot puja nou punts i està ara en 143,13, per sota del de la setmana del 2 al 8 de setembre (163,33). L'Rt puja lleugerament en 24 hores i està en 0,91, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 74,62 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 63 pacients ingressats (2 menys), 9 dels quals a l'UCI (-2).

A Reus, on Salut va iniciar un cribratge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot puja 33 punts en 24 hores i està en 204,75, però clarament per sota dels registres de la setmana del 2 de setembre (265,89). L'Rt també puja i està ara en 0,93 (la setmana anterior va ser de 0,91), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 98,82 per cada 100.000 habitants. En l'última setmana (del 9 al 15 de setembre) s'han confirmat 109 casos. En aquesta ciutat, des de l'inici de la pandèmia s'han registrat 1.301 casos per PCR (26 reportats en les darreres hores) i 1.384 amb totes les proves. La capital del Baix Camp ha registrat 64 defuncions des de l'inici de pandèmia (igual), i té 22 persones ingressades, dues d'elles a l'UCI.

Terres de l'Ebre: continua en risc moderat

La regió de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 1.075 casos confirmats per PCR (17 més que en el balanç anterior) i 1.261 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 65 persones (una més respecte a l'últim balanç). El risc de rebrot segueix per sota dels 100, pujant nou punts en 24 hores (63,67). Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 30,48 per 100.000 habitants, mentre que l'Rt puja i està en 1,16. Segons l'últim balanç, hi ha 2 pacients ingressats (-1), un a l'UCI (igual).

Regió de Lleida: millora la situació

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 11.159 casos confirmats per PCR, 60 més que el dia anterior. Són 11.787 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 299 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (les mateixes). Pel que fa al risc de rebrot, puja dos punts i se situa en 139,34, per sota del registrat la setmana anterior (167,31). La velocitat de propagació es manté en 0,92. La taxa de confirmats per PCR del 9 al 15 de setembre és de 79,39 per 100.000 habitants. Hi ha 23 pacients ingressats (-11), sis a l'UCI (tres menys).

Alt Pirineu i Aran: torna a pujar el risc de rebrot

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 881 casos confirmats per PCR (26 més en les últimes hores) i 1.032 sumant totes les proves. Un total de 29 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les últimes 24 hores). El risc de rebrot torna a pujar i està en 456,52. La setmana del 2 de setembre, la regió presentava un risc de 204,28. L'Rt puja fins a 1,49, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 224,54 per cada 100.000 habitants. Les últimes dades assenyalen que hi ha 12 pacients ingressats i cap a l'UCI (mateixa xifra).

Girona, Manlleu i Salt, municipis amb més risc de rebrot

Girona, Manlleu i Salt són els municipis catalans que apareixen en el rànquing amb el risc de rebrot més alt. Girona segueix en primera posició amb 740,09, 12 punts menys que fa 24 hores. Manlleu segueix en segona posició, amb un risc de 660, el que suposa 140 punts més en 24 hores. Tercer està Salt, que s'estabilitza en 442 respecte els 441 de fa un dia. Pel que fa a la taxa de transmissió, els tres municipis que la tenen més alta són Tortosa (2,43), Martorell (2,20) i Manlleu (2,18).