Sergi Miquel és el nou president del PDeCAT a les comarques gironines

El diputat al Congrés per Girona Sergi Miquel (Llagostera, 1989) ha estat escollit nou president del PDeCAT a les comarques gironines després que el partit hagi aprovat per unanimitat la renovació de l'executiva. Miquel estarà acompanyat, entre d'altres, per l'exalcalde de Llagostera Fermí Santamaria, l'exalcalde de Begur Joan Català i el regidor de Lloret Albert Robert.

La renovació de l'executiva gironina s'ha produït després de la dimissió de l'anterior junta, encapçalada per Natàlia Figueras, que va plegar en bloc per anar-se'n a JxCat seguint l'exemple de Carles Puigdemont. Després del degoteig de baixes anunciades al llarg de les últimes setmanes, el partit ha renovat els seus òrgans de representació i l'assemblea de la vegueria de Girona ha donat llum verda a la candidatura encapçalada per Miquel.

Una trajectòria ascendent

Malgrat la seva joventut, Miquel ja fa temps que és un valor a l'alça dins del PDeCAT. Va ser secretari de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i primer tinent d'alcalde de Llagostera abans de fer el salt a la política estatal a les eleccions generals de l'any 2016, quan va ser el «número 2» de Jordi Xuclà en substitució d'Elena Ribera i va ser escollit diputat al Congrés, càrrec que des de llavors ha anat revalidant.

El nou president del PDeCAT a les comarques gironines ha manifestat que la seva formació vol «fer compatible el camí cap a la independència amb reconèixer el lideratge del president Puigdemont». En opinió de Miquel, aquest objectiu es pot dur a terme «sense renunciar al model de país i de societat que ha fet que Catalunya sigui on és avui, i això només es pot fer des d'aquí».

Miquel estarà acompanyat a l'executiva per Olga Reixach (Figueres), Albert Robert (Lloret), Joel Masdéu (Castell-Platja d'Aro), Olga Villa (Olot), Olga Guillem (Vilobí d'Onyar), Joan Català (Begur), Fermí Santamaria (Llagostera) i Ramon Serra (Figueres).

Per la seva banda, el president del PDeCAT, David Bonvehí, ha felicitat la nova executiva gironina i ha valorat que sigui «un equip amb empenta qeu combina veterina i joventut i que, sobretot, té força i té projecte per a les comarques de Girona».

Afrontar els efectes de la covid

En aquest sentit, David Bonvehí ha mostrat la seva confiança en «la força dels associats de Girona i de tots els càrrecs locals i comarcals per teixir complicitats amb el territori i la seva realitat econòmica i social en aquests moments complicats derivats de la crisi de la covid-19».