Catalunya va registrar 942 casos diaris al setembre, abans del col·legi

Catalunya ha registrat de mitjana aquest setembre 942 casos positius de coronavirus diaris diagnosticats per prova PCR abans de l'inici del curs escolar, segons les xifres comunicades per la Conselleria de Salut de la Generalitat. Des de l'inici de brots al juliol, Catalunya ha experimentat un creixement mitjà del 122,78% en casos diagnosticats per una PCR: al juliol va haver-hi 423 casos de mitjana en la primera quinzena i 965 en la segona; a l'agost 884 casos en la primera i 1.061 en la segona.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va declarar dijous que els indicadors de la pandèmia pujaran a final de mes, per l'increment de la mobilitat, la interacció social i la tornada de la ciutadania en àrees «més denses i més poblades».

Malgrat la millora dels indicadors en les primeres setmanes de setembre, Argimon va advertir d'un possible augment a la fi de mes: «Ara anem una mica millor, però no estem bé: tenim molt recorregut de millora». El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar a finals d'agost que Catalunya es trobava davant tres setmanes «decisives» per aplanar la corba de contagis de coronavirus abans de la tornada al treball i al col·legi, i va demanar un major esforç als catalans. «Encarem tres setmanes decisives per reduir l'expansió de covid-19 i aplanar la corba abans de la tornada a la feina i les aules. És imprescindible per afrontar-ho amb les màximes garanties», va comentar el president en un tuit.

En la primera setmana després de la tornada de l'activitat lectiva, Catalunya ha registrat fins divendres 111 grups estables confinats en 87 centres educatius a causa del coronavirus.