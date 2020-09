El Celler de Can Roca tanca perquè ha detectat alguns positius en l'equip

El restaurant El Celler de Can Roca de Girona va anunciar ahir que tanca «fins a nou avís» després d'haver detectat alguns casos de coronavirus entre el seu personal. En un comunicat que van fer públic a les xarxes socials, els germans Roca explicaven que havien acordat el tancament «per decisió voluntària i atenent a la responsabilitat ètica i al compromís amb les persones del nostre equip i amb les persones que tenien reserva feta en els propers dies».

Ha estat durant els tràmits de control intern que es fan al restaurant gironí, amb tres estrelles Michelin, quan han aparegut casos positius que «no ens permeten tenir la tranquil·litat de seguir oferint el nostre treball en les condicions adequades». Malgrat això, precisen que «la família està bé, tot l'equip està bé, i els positius són asimptomàtics o lleus».

Els responsables del restaurant van informar també que ja han contactat amb les persones que tenien reserves per a aquests dies i els han comunicat la decisió de tancar l'establiment. Aquesta decisió també s'ha pres, davant de l'increment de contagis a Girona, per al restaurant familiar Can Roca, situat molt a prop d'El Celler i que encara regenten els pares dels tres germans Roca. En canvi, es manté en servei el Mas Marroch, l'espai de celebracions d'El Celler de Can Roca, situat a Vilablareix i que el mes de juny va ser reconvertit en restaurant. «Són equips i bombolles diferents», explicava ahir Josep Roca.

En el seu comunicat, els germans Roca apuntaven que «la vulnerabilitat que afecta el nostre sector és més que evident», i expressaven la seva voluntat d'«enviar un missatge d'ànims, coratge i valentia per a tots els companys del nostre sector. Ens caldrà fermesa, responsabilitat i sacrificis. Ens toca ara assumir-los i aprofitarem aquesta parada per cuidar la nostra gent i protegir els nostres clients».