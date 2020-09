Una embarcació ecològica recorre de Portbou a Blanes per recollir microplàstics al mar

Aquest diumenge ha arribat al port de Blanes (Selva) l'expedició d'Ocean Cats, un grup de remistes que aquest divendres van sortir de Portbou (Alt Empordà) en una embarcació ecològica i sostenible. Al llarg de la travessa, el grup de remers que ha impulsat la barca ha anat recollint mostres d'aigua amb partícules de microplàstics. Ara, aquestes mostres s'analitzaran en els laboratoris de la Universitat de Barcelona (UB) i permetran crear una fotografia de la presència de microplàstics a la Costa Brava. A més, una de les investigadores que analitzarà les mostres ha avançat que podran saber d'on provenen els plàstics desintegrats fins a acabar al mar.

Després de recórrer 214 km en dos dies i mig, aquest diumenge al migdia l'embarcació a rem d'OceanCats ha arribat al port de Blanes (Selva). Es tracta de la primera expedició de les quatre previstes que preveu fer aquesta associació que vol conscienciar a la societat del nivell de contaminació dels oceans a través de la pràctica esportiva. L'associació OceanCats està format per cinc persones que provenen del món del rem, tot i que en l'embarcació tan sols n'hi van quatre.

Ells quatre s'han anat repartint en torns de dues hores i sense parar per tal de poder creuar tota la Costa Brava de punta a punta en un cap de setmana. Mentre dues persones remaven, les altres dues, descansaven. Així ho van començar a fer el divendres a les set de la tarda, quan van sortir de Portbou (Alt Empordà), fins aquest diumenge a Blanes.

L'embarcació amb la que han fet aquesta travessia és "única en tot l'estat espanyol" ja que només s'impulsa a través del rem, però compta amb tots els sistemes de navegació i radars necessaris per seguir en alta mar durant la nit. Aquesta tecnologia funciona a partir de l'energia que capten les plaques solars que hi ha a la mateixa embarcació.

L'associació OceanCats ha decidit fer aquesta travessia per un motiu: conscienciar a la ciutadania del mal estat dels oceans i de la presència de microplàstics a l'aigua. Han decidit fer-ho a través de la pràctica esportiva perquè és la faceta que més dominen. Per això durant la travessia han recollit mostres d'aigua que posteriorment s'analitzaran a la Universitat de Barcelona per analitzar el tipus de partícules de plàstic que hi ha i la seva concentració.

El líder d'OceanCats, Joaquim Planells, ha explicat que habitualment la UB feia aquests mostrejos però utilitzant una embarcació de motor, fet que contaminava l'aigua. Per això van arribar a un acord amb la universitat i cada quinze dies, mentre entrenaven amb l'embarcació ecològica, recollien mostres de l'aigua perquè els científics les analitzessin al laboratori.

Vuit mostres d'aigua de la Costa Brava

Ara, amb aquesta travessia han recollit "vuit mostrejos" de l'aigua en els punts per on passaven de la Costa Brava. Segons Planells, mai abans s'havia recollit aigua de tants punts de la Costa Brava en dos dies, fet que permetrà saber en quina zona hi ha més presència d'aquestes partícules o cap a on les estira les corrents marines.

Les mostres s'han recollit a través d'una "malla amb un metratge específic" que han anat tirant "durant una milla" mentre navegaven. Amb això, s'arrastrava l'aigua i tots els seus components a l'interior de la malla i els microplàstics quedaven recollits en ella. Posteriorment, s'abocava el mostreig en una ampolla de vidre i ara s'enviaran totes als laboratoris de la UB.

L'Anna Sanchez-Vidal és una professora agregada d'aquesta universitat i s'encarregarà d'estudiar les mostres que l'expedició ha recollit. Segons ha explicat la professora, aquestes ampolles d'aigua permetran descobrir de quina composició és cada microplàstic que hi ha a l'aigua. Això és últil perquè es podrà saber si prové d'un tap d'ampolla, d'un envàs per a menjar o de qualsevol altre tipus de producte. Per això es podrà investigar sobre quin tipus de plàstic acaben tenint més incidència al mar.

Futurs reptes

Ara, l'equip d'OceansCat es planteja fer tres nous reptes entre l'any vinent i el 2023. El primer d'ells serà el proper estiu i volen anar de Palamós (Baix Empordà) a Mallorca i tornar en una setmana. En el trajecte també faran recollida d'aigües del mar per analitzar-les posteriorment.

L'estiu del 2022, el repte serà anar de València a Eivissa i tornar en tan sols cinc dies. Tot plegat serà la preparació per la seva participació a l'Atlantic Challenge el desembre de 2023. Es tracta d'una travessia que surt de la Gomera (Illes Canàries) i va fins a Antigua i Barbuda. Habitualment els participants completen el recorregut en uns 40 dies, però l'equip gironí volen fer-lo en menys de 30 dies.

Durant aquest recorregut es mouran tan sols amb la força que facin remant i hauran de navegar durant 5.000 km sense cap tipus d'assistència a motor. Durant aquesta travessia volen ajudar a conscienciar a la població de la presència dels microplàstics a l'oceà.