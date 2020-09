Girona i Salt encara són els municipis de Catalunya amb més risc de rebrot

Girona i Salt, juntament amb Manlleu, són els municipis catalans que apareixen en el rànquing amb el risc de rebrot més alt. Girona segueix en primera posició amb 740,09, 12 punts menys que fa 24 hores. Manlleu segueix en segona posició, amb un risc de 660, el que suposa 140 punts més en 24 hores. Tercer està Salt, que s'estabilitza en 442 respecte els 441 de fa un dia. Pel que fa a la taxa de transmissió, els tres municipis que la tenen més alta són Tortosa (2,43), Martorell (2,20) i Manlleu (2,18).

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats acumulats per coronavirus eren ahir 12.662, 146 més que el dia anterior. Des de l'inici de la pandèmia han mort 848 persones al territori, amb cap víctima mortal registrada en les últimes hores. El risc de rebrot baixa set punts en 24 hores i està en 194,47, mentre que la setmana del 2 de setembre va ser de 193,75. L'Rt segueix per sobre de l'1 i és d'1,09, i la taxa de confirmats per PCR del 9 al 15 de setembre és de 93,56 per cada 100.000 habitants. Hi ha 58 pacients ingressats (deu menys), 14 dels quals a l'UCI (-1).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha baixat 12 punts i ara és de 740,09, molt per sobre del de la setmana del 2 de setembre, quan va ser de 314,57. La velocitat de propagació del virus es redueix i està en 1,89, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 249,33 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 2.422 casos confirmats de coronavirus. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb vuit persones ingressades per coronavirus (-1), una de les quals a l'UCI (-1).

A Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot baixa 36 punts i se situa en 442,58. L'Rt baixa lleugerament i està en 0,68. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat 864 casos de covid-19. El nombre de defuncions és de 21 i hi ha 3 pacients ingressats (-4), un a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions en els últims dies.



L'evolució a Catalunya

Catalunya ahir sumava 1.446 nous casos confirmats, elevant la xifra total als 152.255, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.222 persones per coronavirus a Catalunya, una més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 49 persones i ara són 719. D'aquests, 127 estan a l'UCI, vuit menys que fa 24 hores. El risc de rebrot puja de nou fins a 154, mentre que la velocitat de propagació també augmenta lleugerament i s'acosta a l'1, registrant un 0,92.