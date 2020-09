Llargues cues en el primer dissabte de mesures especials

«És el que toca». Els gironins accepten amb grans dosis de paciència les mesures especials per frenar l'expansió del coronavirus, que es deixen notar sobretot al mercat i en el comerç, pel que fa a l'aforament permès i les distàncies de seguretat.

es cues davant molts comerços i els mercats van marcar el primer dissabte de noves restriccions contra la propagació del coronavirus, activades als municipis de Girona i Salt des de dimecres passat. En ple dissabte, dia de mercat per excel·lència, la limitació d'aforament de 150 persones al Mercat del Lleó de Girona va provocar llargues cues per poder-hi accedir. L'entrada es feia per un únic accés, on es permetia l'entrada de gent a comptagotes a mesura que en sortien d'altres. A la porta, calia posar-se gel hidroalcohòlic d'un dispensador.



la limitació de la distància i del número de persones per entrar dins el mercat seria correcte si un cop a dins també es respectés». Puiggròs veia com «hi ha parades amb molta gent i sense cap mirament a l'hora de respectar les distancies». I afegia que «a les parades de fora, no hi ha cap control».



Limitacions a bars i comerços

En el que han patit més les restriccions, tant comerços com restauració, és en l'aforament. A la botiga Casa Coll, molt a prop del mercat, la cua sovint ocupava el carrer. Una de les persones que esperava per entrar, Viki Gay, ho veia amb bons ulls perquè «és el que toca, per protegir-nos i estar tots bé». Al seu altre accés, la botiga també havia habilitat un taulell per atendre determinades comandes i així reduir la quantitat de clients que hi entren.

La propietària de Bye Bye Blat, Judit Ezquioga, explicava que pel que fa a ocupació de la seva terrassa no els havia «afectat massa», però sí que notava que «des del moment que s'aplica una restricció i es recomana no sortir de casa, el que passa és que hi ha menys gent». «Ha estat com frenar una altra vegada», lamenta, després d'uns inicis de mes en què «vèiem que hi havia més feina». En canvi, han observat que comencen a fer-los més comandes a domicili «perquè hi ha molta gent que et diuen que han estat en contacte amb un positiu de covid-19, i ara s'han de quedar a casa». Un tipus de servei que «és el que ens va sustentar durant el confinament».

Restaurants i bars també s'ha hagut d'adaptar per complir amb les restriccions. «Hem hagut de treure els tamborets de la barra, reduir l'aforament al 50% i a fora mantenir la màxima distància que es pot entre taula i taula», explicava Peiwu Qiu, del bar Nuage, a la plaça Salvador Espriu, que admetia que tot plegat els «afecta una mica». Malgrat això, Qiu defensava que «són moments més difícils però hem de comportar-nos i anar tirant endavant amb molta paciència», davant unes limitacions que «estan molt bé».

Els seus clients són conscients de les mesures, tot i que «costa complir-les», explicava Rafael Garcia. «Ara ja estic fent una cosa incorrecta: si no consumeixo, he de tenir la mascareta posada», exposava Garcia, que creia que les mesures són «correctes perquè no vagi a més la cosa».



Parcs infantils precintats

Les mesures també han fet precintar parcs infantils i això tenia ahir efectes sobre la rutina de molts infants. «Intentem jugar als llocs que estan oberts», explicava Ferran Picó mentre jugava amb el seu fill a la plaça Salvador Espriu de Girona, on hi ha dos jocs infantils pintats a terra. «Dissabte al matí solíem anar al mercat i després fèiem una volta als cavallets de la plaça, però ara estan tancats, i els parcs també», deia Picó, tot i estar d'acord amb què s'hagin precintat perquè «és cert que hi ha molt contacte amb els nens».