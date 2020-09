Mobilització dels metges residents gironins per «dignificar» els seus drets

Uns 3.500 metges interns residents (MIR) que es formen i presten serveis assistencials al sistema sanitari català, públic i concertat, estan cridats a una vaga que tindrà lloc demà, dimarts i dimecres a tot Catalunya. L'objectiu de l'aturada és reivindicar una millora de les condicions laborals, retributives, i molt especialment formatives, que fa anys que reclamen i que darrerament s'han vist agreujades per la crisi del coronavirus.

L'aturada té el suport de tots els col·legis de metges catalans, comunitats universitàries i alguns sindicats, com Simecat i Metges de Catalunya. Aquest darrer denuncia el «tracte injust» i el rang de «treballadors precaris» que pateixen els metges en formació des de les retallades sanitàries.

Recentment, «per dignificar l'exercici professional dels MIR i assegurar l'adquisició dels coneixements i l'experiència necessària en el procés d'especialització mèdica», el sindicat ha traslladat al Departament de Salut un seguit de reivindicacions dividides en tres blocs: formació, condicions laborals i retribucions.



Principals reivindicacions

El sindicat i representants del col·lectiu afectat demanen que «es garanteixi i es respecti el temps que els residents han de dedicar a la formació no assistencial, tant dins de la seva jornada laboral com per mitjà de l'assistència a cursos, congressos i altres activitats formatives». Així, demanen que el 15% de la jornada ordinària es destini a la formació i que es reservin deu dies anuals, com a mínim, per a la participació en actes formatius. En aquest sentit, recorden que «la prioritat del sistema MIR és la formació especialitzada dels facultatius i no la dotació de personal als centres de salut»

En l'àmbit laboral, reclamen que la jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals, com a la resta de l'Estat, i que es compleixin les dotze hores de descans ininterromput legalment previstes després d'una guàrdia, així com les 36 hores continuades de descans setmanal que també estableix la legislació vigent.

Pel que fa a les retribucions, el sindicat exigeix un increment del sou base (sense guàrdies) dels MIR perquè «deixin de ser treballadors mileuristes», i també la millora del preu de l'hora de guàrdia, entre altres aspectes.



«S'ha de blindar la formació»

Martín Quintana, metge resident a l'hospital Trueta, ha explicat a aquest diari que la mobilització va començar fa mesos a altres comunitats autònomes i finalment ha arribat a Catalunya. «La precarietat fa temps que dura i és un problema de base, fa falta més inversió per reduir la sobrecàrrega dels residents i els metges adjunts que ens fan el seguiment», detalla. Quintana admet que la situació dels MIR al Trueta «encara és bona dins de la gravetat, tenim més marge de negociació que altres hospitals més grans i almenys podem lliurar guàrdies, tot i que les condicions generals dels residents han de canviar, sobretot s'ha de blindar la formació», afirma.

Malgrat tot, Quintana denuncia que durant el pic de la pandèmia els residents van haver d'assumir «més responsabilitats de les establertes i són uns riscos que no podem assumir perquè ens estem formant i no som especialistes».

D'altra banda, Pau Vilardell, president de la secció de joves i MIR del col·legi de metges de Girona, dona suport a la convocatòria ja que «les condicions laborals dels residents són precàries i s'han de dignificar». Vilardell també admet que «se'ls ha atribuït una càrrega assistencial massa elevada. Encara s'estan formant i no es pot pretendre que se'ls consideri com a part de la plantilla».