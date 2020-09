Alerta per pluges intenses a les comarques gironines aquesta tarda

Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per previsió de pluges fortes sobretot a partir d'aquest migdia a les comarques gironines.



· Consulta la predicció meteorològica del teu municipi



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, durant les properes hores es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en mitja hora. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra.





? El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per intensitat de pluja per avui i per demà. pic.twitter.com/wHN5ly6wM4