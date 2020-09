Comença la vaga de tres dies dels MIR per reclamar millores laborals i formatives

Uns 3.500 metges interns residents (MIR) dels hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya estan cridats a una vaga de tres dies a partir d'avui per reclamar millores formatives, laborals i retributives. Els MIR denuncien unes condicions «precàries» que s'han «agreujat» amb la crisi de la covid-19 i reclamen millores en tres blocs, formació, condicions laborals i retribucions. Entre les diverses reivindicacions, demanen que se'ls garanteixi que el 15% de la jornada ordinària es destina a la formació, que la jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals -com a la resta de l'estat espanyol- i un increment salarial tant en la jornada ordinària, de 16.000 euros bruts anuals en els residents de primer any, com de les guàrdies.