Un conductor atropella un jove a Fornells, fuig i s'entrega hores després als Mossos

Un conductor que havia fugit després d'atropellar un jove en un aparcament de Fornells de la Selva es va entregar ahir a la tarda als Mossos d'Esquadra. L'atropellament s'hauria produït la matinada de dissabte a diumenge en una zona on es feia «botellón» i el responsable n'hauria fugit perquè es va espantar.

El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de l'atropellament cap a un quart de cinc de la matinada i fins al lloc s'hi van traslladar diversos efectius dels Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM. Els sanitaris van atendre la víctima i la van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El conductor que hauria causat l'atropellament va fugir del lloc dels fets, la qual cosa va portar la policia a obrir una investigació per mirar d'identificar-lo i localitzar-lo. Però hores després l'home es va entregar a la comissaria de Trànsit dels Mossos d'Esquadra a Girona, en dependències de la qual, segons la seva advocada, Natàlia Frigola, va quedar detingut com a suposat responsable dels delictes de conducció temerària, lesions i omissió del deure de socors. A última hora d'ahir estava pendent de declarar en seu policial i de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

Segons l'advocada del conductor, l'atropellament es va produir en una zona on es feia «botellón» i el seu client en va fugir perquè s'havia espantat. És per aquest motiu, va afegir Natàlia Frigola, que fins ahir a la tarda no va decidir comparèixer a les dependències policials.