Una embarcació ecològica recorre els 214 quilòmetres de la Costa Brava per recollir microplàstics

Un grup de tres gironins i un valencià, juntament amb el suport d'un cinquè company (també gironí) que els ha ajudat des de terra, han recorregut els 214 quilòmetres de mar que separen Blanes de Portbou amb l'objectiu de poder avaluar l'abast de la contaminació de microplàstics a la costa catalana, conscienciar del seu efecte al medi marí i recollir-ne mostres. Aquestes mostres s'analitzaran en els laboratoris de la Universitat de Barcelona (UB) i permetran crear una fotografia de la presència de microplàstics a la Costa Brava. A més, una de les investigadores que analitzarà les mostres ha avançat que podran saber d'on provenen els plàstics desintegrats fins a acabar al mar.

El grup de l'expedició, anomenada «OceanCats», ha fet aquest trajecte en una embarcació ecològica, que només utilitzava els rems com a única forma de propulsió. Segons expliquen, aquest bot és «únic en tot l'estat espanyol», ja que només s'impulsa a través del rem, però compta amb tots els sistemes de navegació i radars necessaris per seguir en alta mar durant la nit. Aquesta tecnologia funciona a partir de l'energia que capten les plaques solars que hi ha a la mateixa embarcació.

L'acció forma part de la Primera Travessia a Rem de la Costa Brava i va començar el divendres a Portbou i va finalitzar ahir amb l'arribada del grup al Club de Vela de Blanes. Aquesta també coincideix amb la setmana de «Let's Clean Up Europe», una acció per conscienciar sobre els residus que es llencen de manera incontrolada a la naturalesa.



Recollida de mostres

Durant la travessia Portbou-Blanes van efectuar 8 recollides de mostres. La darrera recollida van fer-la a la cala Treumal de Blanes. Quan siguin lliurades a la UB, es comptaran i caracteritzaran –forma, color, tipus de polímer– per determinar l'origen, l'abundància i distribució dels microplàstics. Saber d'on procedeixen permetrà poder cercar solucions i actuar per reduir-ne la seva presència.

S'espera que les conclusions de l'estudi sobre la presència de microplàstics a la Costa Brava pugui estar enllestit abans d'aquest Nadal, després que s'hauran pogut fer totes les proves previstes.