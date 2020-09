Espinelves decideix suspendre la Fira de l'Avet per evitar aglomeracions

L'Ajuntament d'Espinelves ha suspès la Fira de l'Avet d'aquest 2020. La raó, ha explicat l'alcalde a l'ACN, Joan Manel Claveria, és evitar les aglomeracions que s'hi produeixen, ja que de mitjana el certamen rep entre 60.000 i 90.000 habitants, amb dies puntes en què s'hi poden arribar a concentrar 10.000 persones. La Fira de l'Avet és una de les cites més importants al territori català del calendari nadalenc. Va néixer l'any 1981 de la mà d'un grup de joves del municipi amb la intenció de recollir diners per fer activitats al poble i enguany celebrava la 40a edició.

Espinelves no celebrarà aquest desembre la tradicional Fira de l'Avet per la pandèmia sanitària. Enguany hauria estat la 40a edició. El seu alcalde, Joan Manel Claveria, remarca que "és impossible controlar la gent" i garantir el compliment de les mesures de prevenció i distàncies de seguretat. "La gent ens ve a peu, per la carretera i els dies més forts, com el 6 i el 8 de desembre podem tenir unes 10.000 persones en un dia", detalla.

La Fira, que s'acostuma a fer de l'1 al 9 de desembre, aplega parades amb avets però també n'hi ha d'altres amb productes artesanals com ara embotits, dolços i formatges.