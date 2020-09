Llibertat provisional per al jove que va atropellar un menor a Fornells i va fugir

El jutjat ha deixat en llibertat provisional el jove que va atropellar un menor a Fornells de la Selva (Gironès) i va fugir. El detingut, que té 31 anys i acumula nombrosos antecedents, s'ha acollit al dret a no declarar. L'atropellament va tenir lloc aquest diumenge a la matinada, en un aparcament on, segons informen fonts policials, s'hi havien concentrat un grup de joves que feien botelló. Després d'atropellar la víctima, un noi de 17 anys, el detingut va fugir amb el cotxe, però la policia el va poder localitzar hores després. La seva advocada, Natàlia Frigola, el va acompanyar fins a comissaria en el moment d'entregar-se.

Els fets van passar aquest diumenge cap a un quart de cinc de la matinada. A aquella hora, els Mossos van rebre un avís del 112 informant-los que hi havia hagut un atropellament a Fornells de la Selva. La víctima era un menor de 17 anys, que va necessitar rebre atenció del SEM i a qui van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'atropellament va tenir lloc en un aparcament on, segons fonts policials, s'hi havia concentrat un grup de joves per fer botelló. L'autor de l'atropellament havia deixat la víctima estesa a terra i havia fugit de la zona amb el cotxe.

Els Mossos van obrir una investigació per intentar localitzar el fugitiu, i van aconseguir saber la placa de matrícula, la marca i el model del cotxe que conduïa el sospitós. Hores després, la Policia Local de Salt (Gironès) va localitzar el vehicle aparcat al municipi, amb danys evidents a la carrosseria.

A partir d'aquí, els Mossos van trucar el propietari perquè anés a comissaria o, en cas contrari, l'anirien a detenir. El jove, un veí de Salt de 31 anys que acumula antecedents, es va presentar davant dels Mossos ahir a la tarda. Ho va fer acompanyat de la seva advocada, Natàlia Frigola, i es va entregar.

La policia el va detenir com a suposat autor dels delictes de conducció temerària per excés de velocitat, lesions i omissió del deure de socors. Aquest dilluns, el detingut ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció 1 de Girona. El jove s'ha acollit al seu dret a no declarar i ha quedat en llibertat provisional.