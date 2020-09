Milers de madrilenys es manifesten contra les restriccions sanitàries

Milers de veïns de les àrees de Madrid que experimentaran restriccions a la mobilitat a partir d'avui, amb l'objectiu de frenar la pandèmia a la Comunitat, es van manifestar ahir «per la dignitat de sud», contra els «confinaments segregadors» i van exigir la dimissió de la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso. Així, hi va haver concentracions en diversos districtes de Madrid capital (sovint davant dels centres de salut), i també en municipis com Getafe, Parla i Fuenlabrada. En aquestes localitats es restringiran les sortides fora dels seus perímetres excepte per qüestions com anar a reballar, realitzar exàmens, per motius sanitaris, per portar a terme tràmits administratius inajornables o realitzar actuacions davant òrgans públics o judicials. Totes aquestes restriccions afectaran unes 850.000 persones.

«No al confinament segregador», «Els nostres barris no són guetos», «Tots o cap» o «No al confinament de classe» són algunes de les consignes que es van sentir en els diferents punts de la regió en els quals, a més, els concentrats van reclamar més inversió en Sanitat i Educació i en diverses ocasions van aplaudir la feina del personal sanitari, a més de considerar ineficaces les noves mesures

Un dels epicentres de les protestes va ser la seu de l'Assemblea de Madrid, davant de la qual es van amuntegar els manifestants que van ser desplaçats per efectius de Policia Nacional.

En aquest punt es van viure moments de tensió quan els policies van procedir a col·locar-se el casc i treure els escuts antiavalots, cosa que va provocar les esbroncades dels congregats; crits que es van intensificar quan un agent va treure un dispositiu que els manifestants van identificar com una pistola de pilotes de goma.

El mateix divendres ja hi va haver una concentració a la Porta de Sol, just després que la presidenta de la comunitat anunciés aquestes noves mesures anticovid, en la qual els manifestants van reclamar els mateixos punts, més inversió en sanitat, el rebuig als «confinaments» i la dimissió d'Ayuso, que de fet avui s'ha de reunir amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per coordinar-se per a l'aplicació d'aquestes noves restriccions.