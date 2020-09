El segon Jutjat de Família de Girona haurà d'esperar encara dos mesos més

La sala on hi haurà el nou Jutjat de Família, actualment en obres.

La sala on hi haurà el nou Jutjat de Família, actualment en obres. aniol resclosa

El nou Jutjat de Família de Girona es posarà en marxa el 30 de novembre d'enguany, tres anys més tard de l'aunci de la seva creació i amb dos mesos de retard sobre l'última previsió feta. El que serà el jutjat de Primera Instància 7 se situarà als Jutjats de Girona i serà exclusiu en temes de família. D'aquesta manera, podrà descarregar una part de la tasca que fa el número 6, també dedicat només a temes de família i que fa anys que s'enfronta «sol» a una saturació d'assumptes que supera de llarg els llindars màxims d'acumulació de feina, un fenomen que personalitats jurídiques i polítiques gironines fa anys que denuncien.

La sala on hi haurà el nou jutjat ha estat fins ara la seu del Jutjat Mercantil de Girona, que ara es traslladarà al Palau de Justícia. Les obres d'adequació i trasllat van quedar paralitzades durant els mesos de confinament i han fet endarrerir l'entrada en funcionament que el Parlament de Catalunya va acordar per al 30 de setembre. Aquest acord, però, es va produir més de dos anys després que s'anunciés la creació del nou jutjat per Reial Decret per part del Ministeri de Justícia liderat pel llavors ministre del Govern del PP Rafael Catalá.

Tot i tractar-se d'un nou jutjat de primera instància, adquirirà competències exclusives en temes de família, tal com ocorre amb el número 6. «Vam demanar la creació d'un nou jutjat perquè el número 6 suporta una càrrega molt elevada des de fa molts anys, cap a tres vegades més del que estableixen els llindars fixats a Madrid», assegurava en declaracions a aquest diari el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba.

De fet, l'últim balanç de l'Audiència de Girona del 2019 va situar la sobrecàrrega d'aquest òrgan en un 200% tot i haver-se reduït un 20% respecte de l'any anterior. El llindar de sobrecàrrega de feina establerta pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) se situa en 1.323 assumptes, que el jutjat gironí supera en un 90%. L'any passat va ingressar 2.300 casos, molt per damunt de la mitjana catalana (1.365) i fins i tot l'espanyola (1.542).

Aquest jutjat compta amb el reforç d'un jutge, tres funcionaris i un secretari judicial, que es mantindran tot i l'entrada en funcionament del número 7. Ara caldrà distribuir les tasques entre ambdós òrgans, una resolució que haurà de prendre la sala de govern del CGPJ. «El més probable és que tots els nous assumptes entrin al nou jutjat durant 4 o 5 mesos, per tal que l'altre pugui descarregar tot allò que té endarrerit», explica el president. Si la sobrecàrrega es redueix ostensiblement, es traurà el reforç i es repartiran els assumptes entre els dos jutjats.

La feina que assumeix aquest òrgan té particularitats que el diferencien de la resta d'àmbits, ja que molts assumptes s'inicien un cop dictada la sentència. «Hi ha molts tipus d'incidents, com ara règims de visites incomplets, custòdies, etc., que molts cops generen noves demandes que allarguen els procediments», indica Lacaba.

Pel que fa a les places generades, el magistrat avança que té constància que la plaça de jutge té diversos interessats, i que creu que no quedarà vacant.

«Fa tres anys que es va crear i s'ha trigat molt a arribar fins aquí», lamenta Lacaba, que afegeix que es posarà en marxa en un moment molt delicat, ja que «el confinament ha augmentat els divorcis i els conflictes familiars», resol.



La llarga odissea

Un Reial Decret de l'any 2017 anunciava sense masses detalls la creació de 42 jutjats de primera instància a tot l'Estat en una llista on hi va quedar gravat el «número 7 de Girona». A partir d'aquí la roda va començar a girar, però sense gaire pressa.

Aquell mateix any, el Ple del Consell General del Poder Judicial va atribuir al nou òrgan la potestat exclusiva de temes de família. Amb tot, no va ser fins a l'any passat que una Ordre Ministerial del Govern va instar al Departament de Justícia a posar en marxa el nou òrgan durant el setembre de 2020, una primera concreció amb la qual el Govern no havia comptat en el seu calendari. Amb tot, en una sessió de la Comissió de Justícia de l'octubre passat finalment va acordar per aquest any –amb el suport de JxCat, ERC i Cs– posar fil a l'agulla amb aquest esperat i reivindicat jutjat.