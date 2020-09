El turisme de proximitat fa créixer les visites al castell de Montsoriu

La pandèmia ha obligat a modificar les vacances i les escapades de molts catalans, que han optat per destins de proximitat. Això ha afavorit la descoberta del patrimoni cultural i històric del territori, com ara el castell de Montsoriu, a Arbúcies. Aquest estiu ja ha rebut més d'un miler de visites, tot i que no va tornar a obrir fins al 17 de juliol. A més, es preveu que aquesta tardor assoleixi xifres històriques. Durant la Diada va registrar 378 visites. Tot i això, els mesos que ha estat tancat impediran assolir l'objectiu dels 20.000 visitants aquest 2020. Ara, el patronat vol arribar a les 50.000 de cara al 2023 i, d'aquesta manera, potenciar el vescomtat de Cabrera.

El castell està obert de dijous a diumenge, però les visites guiades es concentren el dissabte i el diumenge a les deu i a dos quarts de dotze del matí. De moment, totes les visites ja estan plenes i aquest setembre n'estrenaran una a dos quarts de quatre de la tarda els dissabtes. Però el president del patronat del castell de Montsoriu, Pere Garriga, ha avisat que volen ampliar-les també al divendres, davant la bona rebuda del públic.

I és que ja hi ha totes les visites guiades plenes i s'han de reservar amb antelació. La major part del públic que arriba a Montsoriu és aficionat a la història, i demana una visita guiada per conèixer millor el patrimoni i també el vescomtat de Cabrera.

Garriga ha detallat que les visites serveixen per començar a explicar el que va ser el vescomtat de Cabrera, que tenia prop de 10.000 km2 i anava de Blanes a la Vall d'en Bas. També comprenia una part d'Osona i tenia com a eix les Guilleries i el Montseny.

Així mateix, Garriga creu que la rehabilitació del castell ha permès «enfilar el projecte» per donar a conèixer aquesta etapa històrica, però cal que s'hi sumin altres municipis per «cohesionar» la marca i impulsar-la de forma turística. Per això creu que ara «cal engrescar» altres municipis que formaven el vescomtat i promocionin de forma conjunta el patrimoni que hi havia.



Els orígens de la fortificació

El castell de Montsoriu té els seus orígens al segle XI quan hi ha constància de les primeres fortificacions, tot i que ja hi havia poblats ibers que s'havien establert en aquella zona amb anterioritat. La fortificació va anar creixent fins que el segle XIV va esdevenir un palau gòtic. A partir del XV, però, els vescomtes de Cabrera van canviar la seva residència per anar a Blanes, on estiuejaven.

No va ser fins al 1995 que es van començar les obres de rehabilitació i el 1998 els seus antics propietaris el van cedir al Consell Comarcal de la Selva. El 2011 obria les portes al públic. En nou anys s'ha seguit treballant i rehabilitant sales i espais de l'antic castell. Actualment hi ha vint espais que es poden visitar i la intenció és obrir-ne de nous a mesura que es vagi rehabilitant. De fet, Garriga ha assegurat que «hi ha feina per a 20 anys més», ja que encara falta restaurar la torre de les Bruixes i la zona del poblat. Malgrat tot, la fortificació ja ha recuperat bona part de la seva fisonomia original.