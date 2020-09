Les universitats comencen les classes aplicant un model «híbrid»

Les universitats catalanes comencen progressivament aquests dies les classes i ho fan potenciant majoritàriament la presencialitat entre els alumnes de primer curs. Seguint les recomanacions, el model «híbrid» que combina formació telemàtica i a l'aula s'ha imposat aquest primer semestre per l'actual situació de pandèmia. L'objectiu majoritari de les universitats catalanes és que els alumnes de primer curs puguin tenir més contacte presencial per fer una bona adaptació i en la resta de casos aquesta presencialitat variaria segons els centres o facultats, les assignatures o els horaris. D'altra banda, totes han reforçat les eines telemàtiques per garantir el seguiment de la formació des de casa quan sigui necessari.

La Universitat de Girona (UdG) va començar el 14 de setembre un curs «híbrid» que combina l'activitat presencial amb la formació virtual. Seguint les restriccions per evitar contagis de la covid-19, el curs es farà amb grups estables de màxim 30 alumnes per aula i reduint els moviments per dins les facultats. Si abans eren els estudiants els que canviaven constantment d'aula, ara ho farà el professorat.

Els universitaris no aniran cada dia a classe per reduir el nombre d'estudiants als edificis. Així, alguns dies tindran educació presencial i els altres seguiran el curs a distància. A més, el miler de professors de la UdG s'han sotmès a una avaluació mèdica per determinar si poden fer classes presencials amb normalitat, si han de reforçar els equips de protecció individual o si, per prescripció mèdica, només poden fer-les per via telemàtica.

Aquesta ràtio al voltant de 30 alumnes també es complirà a la Rovira i Virgili (URV). Aquesta universitat redueix la presencialitat a les aules durant el primer quadrimestre del curs, que arrenca amb 14.000 estudiants i més de 2.000 treballadors.