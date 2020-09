Veïns del carrer la Jonquera de Figueres denuncien delictes i aldarulls constants

Veïns del carrer la Jonquera de Figueres han denunciat constants robatoris i aldarulls a la zona, i s'han queixat perquè ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos d'Esquadra no fan cas, afirmen, de les seves denúncies. La presidenta de la comunitat de veïns dels números 41-67 del carrer, Esther Díez, declarava ahir que estan «farts i molt enfadats amb el que està succeint a la ciutat». L'últim episodi, va relatar la mateixa Díez, s'hauria produït la passada nit de dissabte, quan «uns impresentables que no respecten la propietat privada han rebentat els panys dels trasters del garatge de la nostra comunitat».

Segons la presidenta de la comunitat, la situació ja fa més de cinc anys que dura: «Patim botellons, aldarulls fins a altes hores de la matinada, venda i consum de dogues... Just darrere del nostre edifici (carrer de l'Om i carrer Molí de Vent) hi ha una zona enjardinada on conviuen el mobiliari urbà, les rates i tota una colla d'incívics que no respecten a res ni a ningú».

Un dels fets que han acabat la paciència dels veïns ha estat un suposat intent d'agressió sexual a una veïna que s'hauria produït fa quinze dies: «Tornava a casa després de sopar amb uns amics i la van increpar, perseguir i assetjar fins a la mateixa porta del seu domicili. Va tenir la sort que un veí la va poder socórrer. Però els agressors, quan aquest els va plantar cara, encara reien de la situació i no deixaven de dir obscenitats a la dona». Segons Esther Díez, es va presentar denúncia i hi ha una investigació oberta.

«Patata calenta»

La presidenta de la comunitat de veïns lamenta a més que tot i haver denunciat reiteradament la situació a les autoritats, aquestes «han fet el joc de passar-se la patata calenta» els uns als altres.

Tot i això, Díez explica que l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el vicealcalde, Pere Casellas, han mostrat el seu suport als veïns pels diferents incidents que han ocorregut, però es queixen del fet que «tot i preocupar-se, no aporten solucions» i els asseguren que rebran més policia, tot i que «mai arriba». Per això la comunitat, amb 48 veïns, té la intenció d'organitzar-se per reclamar «més seguretat». En paraules d'una altra veïna que ha preferit mantenir l'anonimat: «Ja no estem segurs ni a casa nostra, van rebentar 6 bombins, tenim por perquè sembla que poden fer el que vulguin».

Fonts municipals han explicat que la Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets de la nit de dissabte i esperen que es trobin els causants dels desperfectes «ben aviat». També van afegir que s'ha demanat una reunió a la comunitat de veïns per buscar solucions i que aquesta passada setmana ja es va començar a reforçar la vigilància policial a la zona,

Tot i això, Esther Díez explica que els veïns s'estan organitzant fer fer visibles les seves demandes, ja sigui a través de pancartes al mateix edifici o en alguna mobilització, ja que asseguren que no només pateix el «deteriorament» de la ciutat aquesta comunitat, sinó que són molts veïns que es troben en aquesta situació.