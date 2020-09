Banyoles no tindrà atraccions per les festes de Sant Martirià

L'Ajuntament de Banyoles ha decidit suspendre les atraccions de fires per Sant Martirià. La mesura s'ha pres, fonamentalment, per dos motius. Per una banda, perquè pocs firaires s'havien interessat per ser a la ciutat; en concret, menys de la meitat que altres anys, la majoria dels quals eren parades d'alimentació. I per altra banda, i sobretot, per la dificultat de poder garantir que es complissin les mesures de prevenció i seguretat per evitar contagis de la covid-19.

"Davant la impossibilitat de garantir una oferta d'atraccions diversificada i oferint totes les mesures de prevenció i seguretat exigibles, finalment s'ha acordat suspendre-les", ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa.

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament s'estava en converses amb el Gremi de Firaires de Girona per trobar la millor opció per poder organitzar les fires, garantint el compliment de les mesures de prevenció i seguretat per la covid-19. Menys de la meitat dels firaires que habitualment paren a Banyoles havien confirmat que serien a la ciutat.

A més, molts dels firaires que havien confirmat presentaven la mateixa tipologia de parada. Una part considerable de l'oferta no eren atraccions, sinó parades d'alimentació o establiments de restauració.