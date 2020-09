Banyoles vol fomentar l'ús de bosses reciclables al mercat

L'Ajuntament de Banyoles ha impulsat la campanya «Al mercat de Banyoles sí reciclables, no plàstics», amb l'objectiu de promoure la utilització de bosses reciclables al mercat setmanal en front de l'ús de bosses de plàstic. La campanya, que s'iniciarà demà dimecres, s'allargarà fins al proper 14 d'octubre i vol fomentar l'ús de bosses de tela o d'altres materials i suports no contaminants i eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús.



Bosses de tela i sorteig de vals

Per tal de conscienciar els usuaris del mercat, a partir d'aquest dimecres els compradors podran aconseguir una bossa de tela de la campanya a la parada que s'ubicarà al centre de la plaça Major. Per aconseguir-la, aquells que hi estiguin interessats hauran d'omplir una enquesta i es repartiran bosses fins que s'exhaureixin les existències. A més, els compradors participaran en el sorteig setmanal de dos vals de 100 euros per gastar-los als comerços i restaurants de Banyoles.

L'eliminació de residus plàstics serà obligatòria a partit de l'1 de gener de 2021 per a qualsevol activitat de caràcter comercial. La campanya, promoguda per l'Ajuntament de Banyoles, compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l'Associació Banyoles Comerç i Turisme.

En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica del municipi, Anna Tarafa, ha destacat que «amb aquesta campanya volem contribuir de manera activa a fomentar el comerç sostenible i al mateix temps reforçar el rol del mercat amb el comerç i els serveis del centre de la ciutat».