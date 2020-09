El brot de la residència de Vilademuls afecta 15 usuaris més i ja hi ha 44 casos

Els resultats de les darreres proves PCR fetes a usuaris i treballadors del geriàtric Els Cirerers de Vilafreser, a Vilademuls, han fet augmentar la xifra de positius per coronavirus. Hi ha quinze casos més entre els usuaris, tots ells asimptomàtics, segons ha pogut saber Diari de Girona. D'aquesta manera, si se sumen als casos detectats la setmana passada, en total ja hi ha 44 residents positius: dos amb simptomatologia lleu; un, hospitalitzat però amb bona evolució; i un, en una situació clínica més inestable amb patologia prèvia. Els 40 restants són asimptomàtics. Avui es farà el desaïllament als primers vint pacients que van ser positius, el dia 12 de setembre, en cas que no hagin tingut símptomes en els darrers tres dies. Entre els treballadors no s'ha detectat cap positiu més. En total, en aquest moment hi ha els mateixos cinc positius que la setmana passada.

Al geriàtric hi ha un total de 55 residents, per tant un 80% del total s'ha contagiat pel virus.



Millora al geriàtric de Palau

La bona notícia és que la situació al geriàtric de Palau va millorant. No s'ha detectat cap cas més de coronavirus i els set treballadors que havien donat positiu ja han negativitzat. D'altra banda, els tres usuaris positius segueixen sent asimptomàtics i demà se'ls farà una segona prova PCR.

En un primer cribratge, que es va fer entre els dies 4 i 7 de setembre als 176 residents i 126 treballadors, van donar positiu dos residents i set treballadors. Arran d'aquest fet, es va fer un estudi de contactes a residents i treballadors i es va realitzar una segona PCR a 93 residents i 29 treballadors. Fins ara només ha sortit un positiu més, a un dels residents que també és asimptomàtic. També es va procedir a aïllar els professionals afectats i la gran majoria dels residents de Palau ja que el centre ja té adoptades mesures de sectorització des de l'inici de la pandèmia. Segons va informar Salut, des que es va detectar el brot es va controlar.