Crien mallerengues per lluitar contra l'eruga del boix als boscos del Ripollès

L'associació Salvem el Boix instal·larà un centenar de caixes niu al Ripollès en una prova pilot per reduir la pressió de la plaga de l'eruga defoliadora ( Cydalima perspectalis) que està arrasant els boixos de la zona i a altres punts de Catalunya. La mesura busca un doble objectiu: afavorir la cria d'espècies autòctones com el pardal i la mallerenga i que aquests ocells s'alimentin de l'eruga com una forma de control biològic d'aquest insecte invasor.

El projecte també vol implicar veïns de la zona perquè instal·lin aquestes caixes a casa, mantenir-les i poder fer-ne un seguiment. Les primeres s'han instal·lat a una finca de Gombrèn on s'hi estan fent tractaments experimentals que de moment estan donant bons resultats.

«Volem veure com pot influir la instal·lació de caixes per a la cria d'espècies com la mallerenga i el pardal i com interaccionen amb les erugues del boix», ha subratllat el president de l'associació Salvem el Boix, Aleix Carretero. El projecte, a més, afavorirà la cria d'aquestes espècies comunes que en les últimes dècades han reduït les poblacions per factors com l'abandonament de les activitats agràries.

La falta d'indrets on criar és un altre factor en contra, segons ha explicat Xevi Soler, tècnic ambiental de la Cooperativa Gisfera que participa al projecte. Amb les reformes de les antigues masies, han desaparegut les golfes, els forats a la paret i altres obertures on els ocells hi feien els nius. És per això que ara cal afavorir espais de nidificació perquè aquests ocells predadors, que controlen plagues, tinguin més cries i augmenti de retruc la biodiversitat.

En el cas de l'eruga del boix, explica que hi ha estudis a França on es constata que pardals i mallerengues depreden aquest insecte invasor.

«Col·locant-ne a prop de les finques de control, es podrà comprovar si les agafen per alimentar els seus polls; aquests animals no extingeixen les plagues, la mantenen a ratlla i ara hi ha una sobrepoblació de papallona», ha afegit Soler.